Εντονα καιρικά φαινόμενα επικρατούν τις τελευταίες ώρες στη Μεσσηνία, με την κακοκαιρία “Αργος” να έχει φέρει έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ!

Σοβαρά προβλήματα από πτώσεις δέντρων υπάρχουν από το μεσημέρι της Κυριακής σε ορισμένες περιοχές του Νομού, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας να έχει επέμβει μιας και είχαν κλείσει δρόμοι από κλαδιά δέντρων.

Στην Αρτέμιδος ένα δέντρο έπεσε στο δρόμο λόγω των ισχυρών ανέμων κλείνοντας το ρεύμα κυκλοφορίας, με την Πυροσβεστική και τη Δημοτική Αστυνομία να επεμβαίνουν.

Στην Λακωνικής στο ύψος της Ιλάρχου Κουρκουτά, κοντά στην Τέντα, έπεσε ένας ευκάλυπτος προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει.

Στο Αριοχώρι, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε κολόνα του δικτύου ηλεκτροδότησης και υπήρξε διακοπή ρεύματος. Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για τη αποκατάσταση της βλάβης. Εκεί σημειώθηκε και τραυματισμός πυροσβέστη.

Αλλα περιστατικά με πτώσεις δέντρων έχουν καταγραφεί στην οδό Κοραή και στην περιοχή του Κορδία, στη Θουρία, στη Βέργα και στο Αβραμιού.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ στις επιχειρήσεις συνδράμει και η ΟΑΚ Μεσσηνίας που έχει βγάλει δύο οχήματα με 6 άτομα και συνδράμουν που χρειαστεί για κοπές δένδρων.