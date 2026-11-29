Ενας πυροσβέστης τραυματίστηκε πριν λίγη ώρα στο Αριοχώρι κατά την διαδικασία κοπής δένδρου, που είχε πέσει από τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πυροσβέστης τραυματίστηκε στο κεφάλι και άμεσα συνάδελφοί του και εθελοντές της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Μεσσηνίας του παρείχαν τις Πρώτες Βοήθειες και κάλεσαν ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

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