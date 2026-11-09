Θέμα ημερών το άνοιγμα των καταστημάτων της Pizza Fan

Ενώ συνεχίζεται η έρευνα σε όλη τη χώρα, για την κομπίνα με τις κερασμένες πίτσες και τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ. Θέμα ημερών είναι το άνοιγμα των καταστημάτων της Pizza Fan. Οι εργαζόμενοι σήμερα έχουν άλλη μία σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, με το Συνδικάτο Τουρισμού Επισιτισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής.

Η μητρική εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει όλους τους όλα τα καταστήματα, έτσι ώστε την ερχόμενη Τετάρτη σε δύο μέρες, να αρχίσουν να δέχονται παραγγελίες από το κοινό.

Οι περισσότεροι έχουν ήδη αρχίσει προετοιμασίες σήμερα και κυρίως από αύριο κάποιοι εργαζόμενοι έχουν ήδη λάβει το τηλέφωνο από την από την διεύθυνση της επιχείρησης προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

Ωστόσο, πέντε με έξι καταστήματα. δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της εταιρείας, αυτό συμβαίνει γιατί οι ιδιοκτήτες τους είναι franchise, κυρίως καταστήματα τα οποία οι ιδιοκτήτες τους δεν θέλουν να τα λειτουργήσουν γιατί είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και ενδεχομένως θα οδηγηθούν στη σύνταξη.

Είναι επίσης δύο – τρία καταστήματα τα οποία είναι πολύ καινούργια και δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν άμεσα σε αυτή την περίπτωση.

Επίσης ο δικηγόρος της Pizza Fan, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι θα απορροφηθούν αρχικά από την μητρική εταιρεία έως ότου λειτουργήσουν τα καταστήματα franchise και αναλάβουν υπηρεσία.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται πάντα σε επιφυλακή για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας και όπως βεβαίως και το υπουργείο Εργασίας παρακολουθεί στενά την υπόθεση.

Πηγή: ertnews.gr