Αναζητήσεις στο διαδίκτυο, και συγκεκριμένα στο «telegram», για την αγορά όπλου με σκοπό την εκδίκηση πραγματοποιούσε ένας 14χρονος σε πόλη της περιφέρειας, που είχε πέσει θύμα συστηματικού bullying από συμμαθητές του στο σχολείο για την καταγωγή του και την προφορά του.

Η πληροφορία περιήλθε στην Αντιτρομοκρατική την περασμένη άνοιξη και, μετά από σχετική έρευνα, ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Από την έρευνά της η Αντιτρομοκρατική διαπίστωσε πως επρόκειτο για ένα παιδί που ζούσε σε ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, κάποιοι συμμαθητές του τού δημιουργούσαν συνεχώς προβλήματα, τον πείραζαν και τον κορόιδευαν συστηματικά, με αποτέλεσμα να παιδί να θέλει να τους εκδικηθεί.

Σε διαδικτυακές αναζητήσεις που πραγματοποίησε για όπλα, μάλιστα, κάποιος επιτήδειος τον εκμεταλλεύτηκε και του πήρε 100-150 ευρώ δήθεν για να του έβρισκε όπλο, εξαπατώντας τον.

Η Αντιτρομοκρατική ερευνά τέτοια περιστατικά, σε περίπτωση τυχόν που κάποιος θέλει πράγματι να προβεί σε κάποια ενέργεια ή να ενταχθεί σε ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες. Παρόμοιες περιπτώσεις έχει αποτρέψει ξανά με αναζητήσεις για αγορά μαχαιριών ή ένταξης σε ομάδες.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, δεν ήταν ακραίο το προφίλ του παιδιού, απλά ήταν πιεσμένο από την κακή συμπεριφορά των συμμαθητών του. Έτσι, αφού πείστηκαν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, ενημέρωσαν σχετικά την αρμόδια εισαγγελία ανηλίκων των Ιωαννίνων για την προστασία του και το Τμήμα Ανηλίκων της περιοχής για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Έγιναν όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις και κινήσεις και έφεραν σε επαφή το αγόρι με παιδοψυχολόγο για την ψυχολογική του υποστήριξη, χωρίς βεβαίως να κατηγορηθεί για κάτι.

Πηγή: www.news247.gr