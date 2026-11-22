Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έχει χάσει το 10% της αξίας της από τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου, μπαίνοντας επισήμως σε φάση διόρθωσης.

Πίσω όμως από τη μεγάλη πτώση της Wall Street βρίσκεται κάτι βαθύτερο από μια συνηθισμένη χρηματιστηριακή αναταραχή: η αυξανόμενη αμφισβήτηση του οικονομικού μοντέλου πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η εκρηκτική άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές αρχίζουν να αναρωτιούνται αν τα δισεκατομμύρια που έχουν διοχετευθεί στην AI μπορούν πράγματι να αποφέρουν τα κέρδη που υποσχέθηκε η βιομηχανία ή αν η αγορά βρίσκεται μπροστά στο σκάσιμο μιας νέας τεχνολογικής «φούσκας».

Οι μετοχές των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ήταν εκείνες που οδήγησαν τη Wall Street σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά τον Οκτώβριο. Ωστόσο, μια σειρά εξελίξεων έχει ανατρέψει το κλίμα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το κατά πόσο οι προσδοκίες γύρω από την AI ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες του κλάδου.

Όπως γράφει το Associated Press, στο επίκεντρο βρίσκεται ο φόβος ότι οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα που δύσκολα μπορούν να δικαιολογηθούν από την κερδοφορία τους.

Παράλληλα, οι επενδυτές ανησυχούν ότι η τεράστια ζήτηση για επεξεργαστές, μνήμες και εξοπλισμό κέντρων δεδομένων θα μπορούσε να υποχωρήσει απότομα, εάν η τεχνητή νοημοσύνη αποδειχθεί λιγότερο κερδοφόρα από ό,τι αναμενόταν.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το αστρονομικό κόστος των επενδύσεων. Οι εταιρείες δαπανούν δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη ισχυρότερων μοντέλων AI και την κατασκευή νέων υποδομών, ενώ ολοένα περισσότερες αναγκάζονται να προσφύγουν στις αγορές ομολόγων για να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τον Δεκέμβριο εντείνουν τις πιέσεις, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα καθιστούσε ακόμη ακριβότερο τον δανεισμό.

Στην αβεβαιότητα προστίθενται και οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ. Οι νεοεκλεγέντες Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο προαναγγέλλουν αυστηρότερη ρύθμιση της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι νέοι Δημοκρατικοί κυβερνήτες στο Τέξας και την Τζόρτζια έχουν δεσμευτεί να σταματήσουν την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων.

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