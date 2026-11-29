Ο Μακεδόνας βασιλιάς Φίλιππος Β΄προσπαθώντας να κυριαρχήσει στο βασίλειό του και ταυτόχρονα να αποδυναμώσει τους αντιπάλους του αριστοκράτες, με μια έξυπνη κίνηση κατάφερε να πάψει κάθε επιβουλή από αυτούς. Καθιέρωσε τον θεσμό των «Βασιλικών Παίδων» για τους γιους των Μακεδόνων ευγενών, που αφορούσε την εκπαίδευση μελλοντικών αξιωματούχων, φρουρών της Μακεδονίας. Οι νεαροί αριστοκράτες, συνήθως από δεκατεσσάρων μέχρι δεκαοκτώ ετών, υπηρετούσαν τον βασιλιά στο κυνήγι ενώ συμμετείχαν στη φρούρησή του και στα συμπόσια και μάθαιναν την τέχνη του πολέμου και της διοίκησης. Ταυτόχρονα ο θεσμός ήταν και μια μορφή ομηρίας για την εξασφάλιση της πίστης των αριστοκρατών γονέων τους στον βασιλιά.

Το Κοινό των Χαλκιδέων (ή Ολύνθιοι ή Χαλκιδείς επί Θράκης) ήταν μία ομοσπονδιακή ένωση των ευβοϊκών αποικιών της Χαλκιδικής. Το 432 π.Χ., με την υποκίνηση του Μακεδόνα βασιλιά Περδίκκα Β΄, πολλές παραθαλάσσιες πόλεις της Χαλκιδικής αποστάτησαν από τη Δηλιακή Συμμαχία. Οι κάτοικοί τους εγκατέλειψαν τις ακτές και εγκαταστάθηκαν στην οχυρή πόλη Όλυνθο. Το Κοινό συγκροτήθηκε δύο χρόνια αργότερα το 430 π.Χ.. Ήταν ένα πρότυπο ομοσπονδιακό κράτος, που διέθετε ενιαίο στρατό, κοινό νόμισμα και κοινή εξωτερική πολιτική. Μέλη του Κοινού ήταν τριάντα δύο πόλεις της Χαλκιδικής. Μερικές από αυτές ήταν η Τορώνη, η Σκιώνη, η Σπάρτωλος κ.α. Άλλες ισχυρές πόλεις της περιοχής, όπως η Ποτίδαια, η Άκανθος και η Μένδη κ.α., δεν μπήκαν για αρκετά χρόνια στο Κοινό, διατηρώντας την αυτονομία τους.

Ο Καλλισθένης γεννήθηκε στην Όλυνθο περίπου το 360 π.Χ.. Όταν ήταν περίπου δώδεκα ετών, το 348 π.Χ., μετά την κατάληψη της Ολύνθου από τους Μακεδόνες, το Κοινό των Χαλκιδέων καταλύθηκε από τον Φίλιππο Β´. Ήταν ανιψιός και μαθητής του Αριστοτέλη και εξελίχθηκε σε εξαιρετικό ιστορικό και φιλόσοφο. Ήταν ταλαντούχος και μπορούσε στην ιστορία του να μεταχειρίζεται τη ρητορική αλλά να επεκτείνεται και σε γεωγραφικές αναφορές ή περιγραφές φυσικών φαινομένων, αστρονομικών στοιχείων αλλά και αναλύσεις περί δικαίου και κοινωνικής ζωής.

Μετά από τη σύσταση του Αριστοτέλη στον Αλέξανδρο, ο Καλλισθένης τον συνόδευσε στην ασιατική εκστρατεία του, ως επίσημος χρονογράφος το 336 π.Χ.. Αποστολή του ήταν να καταγράφει τα κατορθώματά του Αλέξανδρου και να τα προβάλλει στον ελληνικό κόσμο. Φυσικά στην εκστρατεία συμμετείχαν και οι «Βασιλικοί Παίδες» και ο Καλλισθένης ήταν ο δάσκαλός τους.

Στην αρχική φάση της εκστρατείας, στο έργο του «Αλεξάνδρου Πράξεις», ο Καλλισθένης παρουσίαζε την εκστρατεία ως πανελλήνια εκδίκηση κατά των Περσών και εξυμνούσε τον Αλέξανδρο, παρομοιάζοντάς τον με τον Αχιλλέα.

Το έργο «Αλεξάνδρου Βίος», μια μυθιστορηματική αφήγηση της ζωής και των κατορθωμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έγινε γνωστό και ως «Μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου» και διέδωσε τον μύθο του Αλεξάνδρου κατά τον Μεσαίωνα, αποδόθηκε λανθασμένα σε αυτόν αφού, δεν ήταν δικό του, αλλά κάποιου άλλου άγνωστου συγγραφέα του 3ου μ.Χ. αι., ο οποίος αναφέρεται ως Ψευδοκαλλισθένης.

Όσο η εκστρατεία το 336 π.Χ. προχωρούσε προς την Ανατολή, ο Αλέξανδρος υιοθετούσε όλο και περισσότερα στοιχεία ανατολίτικης απολυταρχίας και αυθαιρεσίας που αποσκοπούσαν στη θεοποίησή του. Φυσικά αυτή η συμπεριφορά του βασιλιά δεν ήταν αποδεκτή από τον βαθιά δημοκρατικό Ολύνθιο φιλόσοφο. Η σύγκρουση των δύο ανδρών ήρθε το 327 π.Χ., σε ένα συμπόσιο στα Βάκτρα. Τότε ο Αλέξανδρος ζήτησε να τον προσκυνήσουν όλοι, σύμφωνα με το περσικό έθιμο της προσκύνησης. Αυτή η βασιλική απαίτηση ήταν αντίθετη με τα ελληνικά και μακεδονικά έθιμα. Ήταν βλασφημία, αφού το προσκύνημα απευθυνόταν μόνο στους θεούς. Σε όποια άλλη περίπτωση η προσκύνηση ήταν εξευτελιστική δουλοπρέπεια.

Τότε ο Καλλισθένης πήρε τον λόγο και θαρραλέα εξήγησε δημόσια σε όλους ότι τέτοιες τιμές αρμόζουν μόνο στους θεούς και όχι σε ανθρώπους. Δίνοντας το παράδειγμα αρνήθηκε να προσκυνήσει. Ο Αρριανός, στο έργο του «Αλεξάνδρου Ανάβασις» αναφέρεται στη στάση του Καλλισθένη. Για τη διάκριση μεταξύ θνητών και θεών:

«Οι άνθρωποι έχουν ξεχωρίσει ποιες τιμές αρμόζουν στους ανθρώπους και ποιες στους θεούς... Για τους θεούς χτίζουμε ναούς και στήνουμε αγάλματα, προσφέρουμε θυσίες και ψάλλουμε ύμνους, ενώ για τους ανθρώπους γράφουμε εγκώμια….

….Δεν υπάρχει καμία τιμή της οποίας να μην είναι άξιος ο Αλέξανδρος, αρκεί να ταιριάζει σε άνθρωπο.»

Βέβαια κέρδισε τον θαυμασμό των Μακεδόνων αλλά προκάλεσε και την οργή του Αλέξανδρου.

Όμως κι ο Καλλισθένης είχε δύναμη και υποστήριξη αφού ήταν άλλωστε ο δάσκαλος των «Βασιλικών Παίδων». Ο πιο αφοσιωμένος μαθητής του ήταν ο Ερμόλαος. Οι «Παίδες» στηρίζοντας τους λόγους του δασκάλου τους, συνωμότησαν και σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον βασιλιά. Όμως, η συνωμοσία αποκαλύφθηκε και ο Ερμόλαος ως αρχηγός της, συνελήφθη. Η προβλεπόμενη τιμωρία ήταν σκληρή. Στην απολογία του, κατά τον Αρριανό, ο Ερμόλαος απολογούμενος στη δίκη του, κατηγόρησε τον Αλέξανδρο για τυραννία, για την εκτέλεση του Φιλώτα και του Παρμενίωνα καθώς και για την υιοθέτηση των περσικών ηθών.

Αφού υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια για να ομολογήσει τους συνεργούς του, μετά την απολογία του ενώπιον της συνέλευσης των Μακεδόνων, καταδικάστηκε, σύμφωνα με το παραδοσιακό μακεδονικό δίκαιο για την εσχάτη προδοσία, σε θάνατο με λιθοβολισμό από τους ίδιους τους συμπολεμιστές του. Μετά την εκτέλεση του Ερμόλαου και αφού, παρά τα σκληρά βασανιστήρια οι «Βασιλικοί Παίδες» δεν κατονόμασαν τον Καλλισθένη ως συνεργό τους, αλλά ο Αλεξανδρος διέταξε τη σύλληψή του. Υπάρχουν δύο εκδοχές για τον θάνατό του:

• Κατά τον Πτολεμαίο, βασανίστηκε και απαγχονίστηκε.

• Σύμφωνα με τον Αριστόβουλο, τον έκλεισαν αλυσοδεμένο σε ένα κλουβί και από εκεί ακολουθούσε το στρατό, μέχρι που πέθανε από ασθένεια και εξάντληση.

Ο θάνατος του Καλλισθένη, περίπου το 327 π.Χ., εξέπληξε στον ελληνικό πνευματικό κόσμο. Ο Θεόφραστος, επίσης μαθητής του Αριστοτέλη, έγραψε το έργο «Καλλισθένης ή περί πένθους», καταδικάζοντας την τυραννική συμπεριφορά του Αλεξάνδρου και αναγόρευσε τον Καλλισθένη ως σύμβολο της ελευθερίας του λόγου απέναντι στην εξουσία.

(Στη φωτογραφία: Καλλισθένης ο Ολύνθιος, Από το «Ιστορικό Λεξικό» του Crabb, που εκδόθηκε το 1825)