Τα δημοσιονομικά δύσκολα που έρχονται μετά τις κάλπες

Χωρίς ουσιαστική συζήτηση για την επόμενη μέρα της οικονομίας κλείνει η προεκλογική περίοδος, ωστόσο οι προκλήσεις είναι ενεργές και μεγάλες, όπως φάνηκε, έστω και την τελευταία στιγμή, με την κόντρα ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ για το “πακέτο υποσχέσεων”, την κοστολόγηση υποσχέσεων και το διαθέσιμο “δημοσιονομικό χώρο”.

Ήδη, πάντως, το ηχηρό μήνυμα έστειλε, την Τρίτη, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), που δημοσιοποιώντας τα στοιχεία του International Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας, επισήμανε, ότι παρά τη βελτίωση στους δείκτες κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, βασικά εμπόδια όπως ο πληθωρισμός, το δημογραφικό και η αύξηση των εισαγωγών μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι το «Ινστιτούτο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΙΝΣΒΕ), είναι ο εθνικός εκπρόσωπος του «Institute for Management Development» (IMD) στην Ελλάδα, και δημοσιοποιεί επίσημα για τη χώρα μας τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY) του International Institute for Management Development (IMD), για το έτος 2023. Για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων από το ΙΝΣΒΕ στο IMD, το ΙΝΣΒΕ συνεργάσθηκε με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ΣΒΕ η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας για το 2023 παρουσιάζει υποχώρηση κατά δυο θέσεις σε σχέση με την περυσινή κατάταξη. Η χώρα πλέον βρίσκεται στην 49η θέση της σχετικής κατάταξης, υποχωρώντας από την 47η θέση που βρισκόταν πέρυσι, μεταξύ 64 χωρών.

Η θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας την τετραετία 2019 – 2023 βελτιώθηκε συνολικά κατά εννέα (9) θέσεις, αλλά για μια ακόμη χρονιά βρίσκεται στις θέσεις χαμηλής ανταγωνιστικότητας.

Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας προέρχεται από την υποχώρηση στις δυο από τις τέσσερις κατηγορίες δεικτών της μεθοδολογίας της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD. Ειδικότερα, η χώρα παρουσιάζει υποχώρηση στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας» κατά επτά (7) θέσεις και από την 51η θέση πέρυσι βρίσκεται πλέον στην 58η και στην κατηγορία της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» όπου η Ελλάδα υποχώρησε κατά δυο θέσεις και από την 46η θέση το 2022, βρίσκεται πλέον στην 48η.

Αντιθέτως, σημειώθηκε βελτίωση στις δυο άλλες κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα στην κατηγορία της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» κατά δυο (+2) θέσεις, οπότε η χώρα μας βρίσκεται στην 53η θέση από την 55η πέρυσι και στην κατηγορία των «Υποδομών» στην οποία βελτιώθηκε κατά μια (+1) θέση και πλέον βρίσκεται στην 40η θέση από την 41η στην οποία βρισκόταν πέρυσι.

Με βάση, δε, όταν αναφέρει Πρόεδρος του ΣΒΕ κυρία Λουκία Σαράντη, σχολιάζοντας τα εφετινά αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD, “η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές τα επόμενα χρόνια.

Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, και μάλιστα με εντατικότερους ρυθμούς απ’ ότι στο παρελθόν, αποτελεί την προϋπόθεση για την έμπρακτη αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος.

Σημαντικά ζητήματα όπως: ο πληθωρισμός, το δημογραφικό πρόβλημα, η έλλειψη εξειδικευμένων εργατικού δυναμικού, η ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας, το υψηλό κόστος ενέργειας, η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας που αφορά την επιχειρηματικότητα, πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα, συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις που ήδη προωθούνται και έχουν θετικό αντίκτυπο στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, όπως υποδηλώνει η άνοδος της Ελλάδας στους δείκτες κυβερνητικής αποτελεσματικότητας της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD.”

Ουσιαστικά το θέμα της βελτίωση των όρων ανταγωνιστικότητας, αλλά και της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου προβάλλουν επιτακτικά. Να σημειωθεί ότι το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η πορεία του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, όπου είναι ένας βασικός “δείκτης ανταγωνιστικότητας”. Το ενδιαφέρον από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι μετά από μια θετική πορεία των εξαγωγών το τελευταίο διάστημα, τον Απρίλιο του 2023, καταγράφεται μια “κόπωση”. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε αύξηση κατά 120,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 1,8 δισεκ. ευρώ.

Με βάση την ΤτΕ, η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,9% σε τρέχουσες τιμές (αύξηση 1,7% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11,9% σε τρέχουσες τιμές (-4,1% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 4,1% σε τρέχουσες τιμές (-7,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 4,0% σε τρέχουσες τιμές (-6,1% σε σταθερές τιμές).

Παράλληλα, η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, καθώς και του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, ενώ το ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 30,0% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 19,9% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022, δείγμα ότι και πάλι ο τουρισμός είναι ένας “βασικός” μοχλός της εγχώριας οικονομίας.

Δημοσιονομική πρόκληση

Στο μεταξύ, παράλληλα, με το θέμα της ανταγωνιστικότητας, όπου συμπεριλαμβάνονται τα θέματα της ψηφιακής μετάβασης, της καινοτομίας, της οικοδόμησης μιας οικονομίας γνώσης, το ζήτημα της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι κομβικό. Άλλωστε, είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το θέμα ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Πάντως, χθες, και πάλι “φούντωσε” η κόντρα μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τις προεκλογικές υποσχέσεις και την κοστολόγησή τους.

«Αυτό που υποστήριξε ο κ. Σκυλακάκης είναι ακριβώς αυτό που είχε πει και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από δύο εβδομάδες, ότι δηλαδή οι προεκλογικές εξαγγελίες της ΝΔ δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σταθερότητας που έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λοιπόν που είπε ο κ. Μητσοτάκης πως όλες οι προεκλογικές τους εξαγγελίες βρίσκονται στο πρόγραμμα σταθερότητας, είναι ένα ψέμα», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου στο “OPEN”.

«Τι λέει η ΝΔ στο πρόγραμμα σταθερότητας; Πρώτον, ότι οι πραγματικές δαπάνες για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων θα είναι μειωμένες κατά 730 εκατομμύρια ευρώ, άρα, η αύξηση μισθών στους δημόσιους υπαλλήλους που υπόσχεται, δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αντίθετο, προβλέπει μείωση. Δεύτερον, πως οι πραγματικές καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου - για παράδειγμα τα αναλώσιμα σε νοσοκομεία και σχολεία- θα είναι μειωμένες κατά 10%. Τρίτον, πως οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα δεν θα αυξηθούν κατά 25%, όπως λέει η ΝΔ στο πρόγραμμα της, αλλά σε ονομαστικούς όρους κατά 12% και σε πραγματικούς όρους - σε όρους αγοραστικής δύναμης, με δεδομένο δηλαδή τον πληθωρισμό- μόλις 1%. Βλέπουμε λοιπόν μια τεράστια απόσταση ανάμεσα σε αυτά που η ΝΔ κατέθεσε στην ευρωπαϊκή επιτροπή και στο προεκλογικό της πρόγραμμα», ξεκαθάρισε η κ. Αχτσιόγλου, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «ο κ. Σκυλακάκης είπε πως επειδή θα αυξήσουν τον κατώτατο μισθό, γι’ αυτό θα αυξηθεί ο μέσος μισθός κατά 25%. Αυτό πολύ απλά, δεν ισχύει. Επουδενί δεν υπάρχει αντιστοίχιση στην αύξηση κατώτατου μισθού και μέσου μισθού. Το 2019-2022 ενώ αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός αυξήθηκε μόλις 1%. Για να αυξηθεί ο μέσος μισθός χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, κλαδικές συμβάσεις εργασίας, ξεπάγωμα τριετιών. Έτσι αυξάνεται ο μέσος μισθός. Τέλος, υπάρχουν και μια σειρά από άλλα μέτρα που η ΝΔ λέει στο προεκλογικό της πρόγραμμα που ούτε είναι κοστολογημένα, ούτε καν καταγεγραμμένα στο πρόγραμμα στην ευρωπαϊκή επιτροπή. Για παράδειγμα η μείωση του χρόνου απόκρισης του ΕΚΑΒ. Πώς θα γίνει; Πόσο θα κοστίσει; Δεν υπάρχει τίποτα. Η μείωση του χρόνου αναμονής κατά 50% στα χειρουργεία. Πώς θα γίνει; Πόσο θα κοστίσει. Τίποτα απολύτως. Εξαγγελίες κενές περιεχομένου».

Η κ. Αχτσιόγλου τόνισε πως «η ΝΔ ισχυρίζεται ότι θα προχωρήσει σε 50.000 νέες προσλήψεις, όμως στο πρόγραμμα σταθερότητας, κατέθεσε μόλις 12.900. Όταν αυτό το ανέδειξε με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σκέρτσος μας απάντησε πως οι 50.000 δεν θα είναι νέες προσλήψεις, δηλαδή επιπλέον του εν ενεργεία προσωπικού, αλλά αντικατάσταση όσων θα συνταξιοδοτηθούν. Άρα τι μας λέει πρακτικά η ΝΔ; πως τα νοσοκομεία μας, για παράδειγμα, θα παραμείνουν στην κατάσταση που είναι σήμερα».

Απαντώντας στον κ. Σκυλακάκη που ισχυρίστηκε ότι θα υπάρξουν νέες προσλήψεις κάπου αλλά δεν θα υπάρξει πλήρης αντικατάσταση των αποχωρήσεων αλλού, η κ. Αχτσιόγλου είπε, «ο κ. Σκυλακάκης μόλις επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ δεν θα κάνει 50.000 νέες προσλήψεις. Πού δεν θα υπάρξει αντικατάσταση των συνταξιοδοτηθέντων; Στην παιδεία; Τίποτα δεν απαντά η ΝΔ. Αυτό που τελικά ζητά η ΝΔ είναι λευκή επιταγή για να κάνει ο,τι αποφασίσει στο μέλλον».

Η απάντηση Σκυλακάκη

Για "τερατώδη ψέματα" κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, στις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε πως "δεν μπορούμε να βάλουμε στο πρόγραμμα σταθερότητας όλες τις προεκλογικές μας υποσχέσεις".

Μετά τις αναφορές του ΣΥΡΙΖΑ περί "παραδοχής Σκυλακάκη", ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας έσπευσε να κατηγορήσει το κόμμα για "τερατώδη ψέματα" μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησής του στα social media.

Όπως αναφέρει ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών:

Το πρόγραμμα της ΝΔ, το οποίο έχουν το θράσος να κατηγορούν ως μη ορθά κοστολογημένο, έχει εξονυχιστικά κοστολογηθεί και η σχετική κοστολόγηση έχει ήδη παρουσιαστεί με ανακοίνωσή μου στις 9 Μαΐου και περιλαμβάνει μέτρα που μπορούσαμε να βάλουμε ρητά στο Πρόγραμμα Σταθερότητας όταν κατατέθηκε, ύψους 6,266 δις μέχρι και 2027, που περιγράφονται αναλυτικά και 2,903 δις που περιλαμβάνονται ως δημοσιονομικός χώρος και αναφέρεται ρητά στη σελίδα 17 ότι θα χρησιμοποιηθούν για πρόσθετες δαπάνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ΝΔ που δεν είχε παρουσιαστεί όταν καταρτιζόταν το πρόγραμμα σταθερότητας και αφορά τις πρόσθετες προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Συγκεκριμένα στη σελίδα 17 γράφεται ρητά: «It is noted that, the current government has announced additional pre-election measures of 0.1% of GDP for 2024, 0.3% of GDP for 2025 and respectively for 2026, that are not taken into account in the estimates presented above».

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το θράσος να μας κατηγορεί με ψέμματα όταν το πρόγραμμά του με όποια κοστολόγηση -τη δική του ή οποιουδήποτε άλλου έχει δημοσιονομικό κόστος από 60 έως 83 δις στην τετραετία, που αποτελεί καθαρή απάτη αφού σε κανένα πιθανό και απίθανο δημοσιονομικό σενάριο δεν υπάρχει ούτε μια στο δισεκατομμύριο πιθανότητα να υλοποιηθεί. Αμφισβητεί δηλαδή αν υπάρχουν 3 δις και ο ίδιος προτείνει από 60 ως 83 δις. Όπως εξήγησα στην κα Λυμπεράκη, το πρόβλημα δεν είναι αν η κοστολόγηση του προγράμματός του γίνεται ή όχι με επαρκή ακρίβεια, αλλά ότι δίνει τόσο τερατωδώς ψεύτικες (δημοσιονομικά) υποσχέσεις που θα έκαναν τον Μινχάουζεν να κοκκινίσει, αφού ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για τον οποίο και δεσμευόμαστε την επόμενη τετραετία της τάξεως των 9 δις.

Να εξηγήσει στον ΣΥΡΙΖΑ τι σημαίνει no policy change scenario, πώς επιδρούν οι πρόσθετες δαπάνες στο μακροοικονομικό σενάριο και στους μισθούς, πώς επιδρά στους μισθούς η αύξηση του κατώτερου μισθού στα 950 ευρώ στο διάστημα της επόμενης τετραετίας κ.λπ. είναι μάλλον μάταιο. Εδώ κάνουν πως δεν κατάλαβαν τι τους είπε ο ελληνικός λαός στις 21 Μαΐου."

