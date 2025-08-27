Τιμολόγια ρεύματος: Αναμένονται μειώσεις τιμών μετά την αισθητή πτώση της χονδρικής (Βίντεο)

​Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος αναμένονται τον επόμενο μήνα μετά την αισθητή πτώση της χονδρικής τιμής.

Παράλληλα οι καταναλωτές θα έχουν μια νέα επιλογή, τα «κόκκινα» τιμολόγια, μια ενδιάμεση κατηγορία, πιο ευέλικτη από τα σταθερά και πιο ασφαλή από τα κυμαινόμενα.

Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤNews ο υπουργός Ενέργειας. Η βουτιά στην μηνιαία χονδρική τιμή ρεύματος δημιουργεί προσδοκίες για χαμηλότερα κυμαινόμενα τιμολόγια τον επόμενο μήνα. Οι πάροχοι θα αγοράσουν ρεύμα στα περίπου 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή 26% χαμηλότερα από τον Ιούλιο και 41% σε σχέση με πέρυσι.

