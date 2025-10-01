ΔΕΗ: Σταθερό το πράσινο τιμολόγιο Οκτωβρίου

Σε πλήρη απορρόφηση των αυξήσεων στην τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησε η ΔΕΗ, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο για τον Οκτώβριο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Η τιμή χονδρικής τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 27%, στα 92,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 73,15 τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, η τιμή του «πράσινου» οικιακού τιμολογίου παραμένει στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή στα 0,129 ευρώ/kWh. «Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει να προσφέρει το φθηνότερο, μεσοσταθμικά, πράσινο τιμολόγιο της αγοράς για το 2025. Η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε εκπτώσεις σχεδόν 300 εκατ. ευρώ έως σήμερα το 2025, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πελάτες της», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η επιχείρηση.

Επίσης, προσθέτει:

Και στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Οκτώβριο παραμένει αμετάβλητη στα 0,1148 ευρώ/kWh, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλής χρέωσης.

για τον Οκτώβριο παραμένει αμετάβλητη στα 0,1148 ευρώ/kWh, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλής χρέωσης. Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται στα 0,119 ευρώ/kWh για τον Οκτώβριο.

τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται στα 0,119 ευρώ/kWh για τον Οκτώβριο. Στα μπλε τιμολόγια , η ΔΕΗ διατηρεί και για τον Οκτώβριο σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter παραμένει στα 0,145 ευρώ/kWh, ενώ στο ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 0,142 ευρώ/kWh. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 ευρώ/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Με την τιμή της κιλοβατώρας να μην έχει κάποια προϋπόθεση, τα σταθερά μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ βοηθούν τους πελάτες να αποφύγουν τις εκπλήξεις.

, η ΔΕΗ διατηρεί και για τον Οκτώβριο σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter παραμένει στα 0,145 ευρώ/kWh, ενώ στο ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 0,142 ευρώ/kWh. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 ευρώ/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Με την τιμή της κιλοβατώρας να μην έχει κάποια προϋπόθεση, τα σταθερά μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ βοηθούν τους πελάτες να αποφύγουν τις εκπλήξεις. Παράλληλα, προσφέρει μία πληθώρα εναλλακτικών επιλογών όπως το νέο σταθερό (μπλε) ΔΕΗ myHome Plan, σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών που θέλουν να συνδυάσουν την ευκολία της σταθερής τιμής, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των εξόδων τους, με αποκλειστικά προνόμια που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο προσιτή. Το νέο προϊόν προσφέρει σταθερή τιμή χρέωσης, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα. Επιπλέον, προσφέρει μία σειρά από αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, εξασφαλίζοντας σημαντικές εκπτώσεις μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons για φαγητό, ταξίδια κ.ά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ