ΤΕΕ: Δεν προχωρά η μελέτη για ποδηλατοδρόμο στη σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου

22:09 21/10
Το σενάριο μετατροπής του σιδηροδρομικού δικτύου είχε γίνει γνωστό το προηγούμενο διάστημα προκαλώντας σειρά αντιδράσεων, ωστόσο το θέμα πήρε διαφορετική τροπή και η μελέτη δεν πρόκειται να προχωρήσει.
Χαρακτηριστική όσον αφορά το θέμα είναι η χθεσινοβραδινή ανάρτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γιάννη Μανιάτη.
Ο κ. Μανιάτης αναφέρει: «Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κ. Νίκος Μήλης, με ενημέρωσε ότι η Αντιπροσωπεία πήρε απόφαση με την οποία ζητείται:
- Η σιδηροδρομική γραμμή να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που κατασκευάστηκε και δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά. Δηλαδή για μεταφορικό έργο.
- Να τεθεί ως προτεραιότητα της Κυβέρνησης η λειτουργία της γραμμής.
- Να εξεταστεί σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, ο τρόπος διευκρίνισης και δέσμευσης ότι η προμελέτη δε θα αφορά τη μετατροπή της γραμμής σε κάτι διαφορετικό από την πραγματική της λειτουργία και θα αφορά σε παράλληλη δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε τμήματα που το ανάγλυφο του εδάφους και οι πραγματικές συνθήκες το επιτρέπουν. Διαφορετικά, να ακυρωθεί η προκήρυξη».