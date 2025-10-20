ΤΕΕ: Δεν προχωρά η μελέτη για ποδηλατοδρόμο στη σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου

Δεν προχωρά η μελέτη για ποδηλατόδρομο στη σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου, σύμφωνα με χθεσινοβραδινές πληροφορίες.

Το σενάριο μετατροπής του σιδηροδρομικού δικτύου είχε γίνει γνωστό το προηγούμενο διάστημα προκαλώντας σειρά αντιδράσεων, ωστόσο το θέμα πήρε διαφορετική τροπή και η μελέτη δεν πρόκειται να προχωρήσει.

Χαρακτηριστική όσον αφορά το θέμα είναι η χθεσινοβραδινή ανάρτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γιάννη Μανιάτη.

Ο κ. Μανιάτης αναφέρει: «Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κ. Νίκος Μήλης, με ενημέρωσε ότι η Αντιπροσωπεία πήρε απόφαση με την οποία ζητείται: