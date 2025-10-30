Άνοιξε η πλατφόρμα για το «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», για όσους έχουν επιλέξει το σκέλος «Ανακαινίζω».

Η διαδικασία αφορά τους νέους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης και αποτελεί το επόμενο βήμα για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση της κύριας κατοικίας τους.