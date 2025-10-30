Άνοιξε η πλατφόρμα για το «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους»

00:40 01/11
Η διαδικασία αφορά τους νέους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης και αποτελεί το επόμενο βήμα για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση της κύριας κατοικίας τους.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», για όσους έχουν επιλέξει το σκέλος «Ανακαινίζω».
Η διαδικασία αφορά τους νέους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης και αποτελεί το επόμενο βήμα για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση της κύριας κατοικίας τους.