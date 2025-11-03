Αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Νοέμβριο

Αυξήσεις σε μονοψήφιο ποσοστό στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος του Νοεμβρίου θα δουν στους λογαριασμούς τους οι περισσότεροι οικιακοί καταναλωτές, παρότι κάποιες εταιρείες ανακοίνωσαν υψηλότερες αυξήσεις, με αποτέλεσμα η μέση τιμή να ανέβει κατά 12% σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, η μέση τιμή δεν είναι αντιπροσωπευτική, καθώς οι μεγάλοι «παίκτες», με πρώτη τη ΔΕΗ, οι οποίοι διατηρούν συνολικά μερίδιο πάνω από το 70% των καταναλωτών, έδειξαν «αυτοσυγκράτηση» και απορρόφησαν μεγάλο μέρος των αυξήσεων της χονδρικής ρεύματος κατά τον Οκτώβριο.

Στην πράξη, η εμπορική πολιτική των μεγαλύτερων προμηθευτών για τον προτελευταίο μήνα του έτους κράτησε σε επίπεδα ελεγχόμενα τις ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια, και παρά την άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής κατά 21% τον Οκτώβριο, διατήρησε τη χρέωση κάτω ή λίγο πάνω από τα 15 λεπτά για τη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών.

Ειδικότερα, με βάση τις χρεώσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν αργά το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, σχεδόν όλα τα πράσινα οικιακά τιμολόγια κινούνται ανοδικά. Οι τιμές ξεκινούν από 13,9 και φτάνουν μέχρι τα 26,4 λεπτά ανά Κιλοβατώρα. Ως συνέπεια, καταγράφεται αύξηση τόσο στο φθηνότερο όσο και στο ακριβότερο ειδικό προϊόν, σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Επίσης, σύμφωνα με τις χρεώσεις όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στον εργαλείο energycost της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ), η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου διαμορφώνεται στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αυτό σημαίνει πως σε μηνιαία βάση σημειώνεται αύξηση 12%, καθώς η μέση τιμή τον Οκτώβριο είχε διαμορφωθεί στα 17,1 λεπτά ανά kWh.

Αιτία για την αύξηση αποτέλεσε η σημαντική άνοδος κατά 21% περίπου της χονδρεμπορικής τον Οκτώβριο, όταν και έκλεισε στα 112,36 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, από 92,77 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο. Οι «υψηλές πτήσεις» της χονδρικής προήλθαν κατά κύριο λόγο από την εκτίναξη των τιμών τις απογευματινές ώρες – καθώς με τη διακοπή της παραγωγής των φωτοβολταϊκών, το χαμηλό αιολικό δυναμικό και η έλλειψη μπαταριών είχε ως αποτέλεσμα την υψηλή συμμετοχή εκείνες τις ώρες των μονάδων αερίου.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις των εταιρειών:

ΔΕΗ

Στα 13,9 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται το (φθηνότερο στην αγορά) πράσινο οικιακό τιμολόγιο της (Γ1) της ΔΕΗ τον Νοέμβριο (έναντι 12,9 τον Οκτώβριο), με την εταιρεία να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων στη χονδρική. Η χρέωση, που είναι αυξημένη κατά 8% σε μηνιαία βάση, προκύπτει με έκπτωση 26% επί της βασικής χρέωσης, την οποία θα λάβουν στο σύνολό της όσοι πελάτες εξόφλησαν εμπρόθεσμα τον προηγούμενο λογαριασμό τους καθώς και είναι εγγεγραμμένοι (ή θα εγγραφούν) στο mydei.gr.

Στην περίπτωση που για παράδειγμα δεν ικανοποιείται καμία από τις δύο προϋποθέσεις, η χρέωση για τον καινούριο μήνα είναι 15,378 λεπτά ανά kWh, από 14,355 λεπτά τον Οκτώβριο. Η τιμή αφορά τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης, αφού η ΔΕΗ θα διατηρήσει μέχρι τον Δεκέμβριο σε αυτό το ύψος το όριο της πρώτης κλίμακας.

Για τους καταναλωτές που έχουν διζωνικό τιμολόγιο, στις ώρες μειωμένης χρέωσης η τιμή είναι 12,744 λεπτά ανά kWh. Για μηνιαίες καταναλώσεις που ξεπερνούν τις 500 κιλοβατώρες, η χρέωση είναι 15,926 λεπτά ανά kWh.

PROTERGIA

Στα 15,9 λεπτά ανά kWh τιμολογείται από την Protergia (Metlen) το Protergia Home Value Special, με την έκπτωση συνέπειας. Η χρέωση αυτή είναι αυξημένη κατά 7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (14,9 λεπτά ανά kWh).

ΗΡΩΝ

Πρακτικά σταθερό διατήρησε η ΗΡΩΝ το ΗΡΩΝ Basic Home, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας που παρέχει η εταιρεία. Η χρέωση τον Νοέμβριο είναι 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 14,761 τον προηγούμενο μήνα και κρατάει την εταιρεία στη δεύτερη θέση όσον αφορά το φθηνότερο τιμολόγιο της αγοράς.

ELPEDISON

Τιμή 15,241 λεπτά ανά κιλοβατώρα έχει το Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακό της Elpedison για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες κατανάλωσης, όσο και τον προηγούμενο μήνα. Από την 101 κιλοβατώρα και πάνω, η χρέωση τον Νοέμβριο είναι 26,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με αύξηση 21% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν είχε διαμορφωθεί σε 21,9 λεπτά.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Στα 19,7 λεπτά ανά kWh διαμορφώνεται τον Νοέμβριο η χρέωση στο «Ρεύμα Οικιακό», το ειδικό τιμολόγιο της «Φυσικό Αέριο». Καταγράφεται αύξηση 19% σε σχέση με τη χρέωση Σεπτεμβρίου (16,6 λεπτά).

ΕΛΙΝ

Αύξηση κατά 14% καταγράφεται στο ειδικό τιμολόγιο της Ελίν, Power On! Home Green, το οποίο τον Νοέμβριο έχει τιμή 19,488 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 17,112 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

VOLTON

Χρέωση 19,936 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσε η Volton για το Volton Green Ειδικό. Προκύπτει αύξηση 26% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (15,885 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

ΖΕΝΙΘ

Στα 25,227 λεπτά ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση της ZeniΘ στο «πράσινο» Power Home Start. Η αύξηση διαμορφώνεται στο 11%, σε σχέση με τον Οκτώβριο (22,818 λεπτά).

Πηγή: news247.gr