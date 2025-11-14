Ολοκληρώθηκαν οι εκδόσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για το 2025

Παράλληλα έκανε γνωστό ότι οι εκδόσεις Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2025 έχουν ολοκληρωθεί.
Πάντως σήμερα η αγορά ομολόγων κινήθηκε με το βλέμμα στραμμένο στην απόφαση της Fitch. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαίνονταν στο 3,26% έναντι 2,69% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να περιορίζεται στο 0,57%.
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αναμένεται να ανακοινώσει το αποτέλεσμα της προγραμματισμένης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, η οποία θα είναι και η τελευταία για το 2025.
Υπενθυμίζεται ότι η Fitch έχει κατατάξει την ελληνική οικονομία στην κατηγορία ΒΒΒ (στην ίδια κατηγορία δηλαδή με την Standard & Poors, DBRS και Scope). Ωστόσο με δεδομένο ότι στην προηγούμενη αξιολόγησης της στις 16/5 η Fitch είχε αξιολογήσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ως «θετικές» είναι πολύ πιθανόν σήμερα ο οίκος αξιολόγησης να προχωρήσει στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας στην βαθμίδα ΒΒΒ.
Την προηγούμενη εβδομάδα η Scope αναβάθμισε σε θετικές -από σταθερές- τις προοπτικές (outlook) της Ελλάδας η Scope Ratings, διατηρώντας σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.
Η απόφαση του γερμανικού οίκου αξιολόγησης αντανακλά την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε εξωτερικούς κραδασμούς, καθώς και την σταθερή ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται στις μεταρρυθμίσεις και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας. Παράλληλα η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύει τις επενδύσεις.
ΑΠΕ-ΜΠΕ