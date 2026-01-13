Σε λειτουργία μετά από 13 χρόνια ο αγωγός Θεσσαλονίκης - Σκοπίων

Σε λειτουργία τέθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης- Σκοπίων, ανακοίνωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σε εκδήλωση της εταιρείας.

Έχουμε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εν ισχύ έναν κάθετο διάδρομο ενεργειακού εφοδιασμού με παραδοσιακά προϊόντα δεδομένου ότι ο αγωγός θα μεταφέρει πετρέλαιο κίνησης που είναι το βασικό προϊόν στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη παραδόθηκε το πρώτο φορτίο και ακολουθεί εντός των ημερών το δεύτερο. Όπως ανέφερε ο κ. Σιάμισιης η λειτουργία του αγωγού διευκολύνει τις εξαγωγές όχι μόνο προς την Β. Μακεδονία αλλά και σε γειτονικές αγορές όπως το Κόσοβο, η Νότια Σερβία, η Βουλγαρία ενισχύοντας το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας στην περιοχή. Επίσης απαλλάσσει την Θεσσαλονίκη από σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο και περιβαλλοντική επιβάρυνση από την κυκλοφορία των βυτιοφόρων μέσω των οποίων γινόταν τα προηγούμενα 13 χρόνια- διάστημα κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία του αγωγού- ο εφοδιασμός.

Ο επικεφαλής του ομίλου επιβεβαίωσε τα χρονοδιαγράμματα για την ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιονίου, από την κοινοπραξία με την ExxonMobil και την Energean τους επόμενους 12-18 μήνες όπως και για τις σεισμικές έρευνες νότια της Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη Chevron. Στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στην γεωπολιτική σημασία των εξελίξεων αυτών αναφορικά με την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Ο κ. Σιάμισιης ανέφερε ακόμη ότι:

-Το 2025 για τέταρτη χρονιά η εταιρεία είχε λειτουργικά κέρδη άνω του 1 δισ. Ευρώ.

-Είναι δύσκολο αλλά όχι απίθανο να προμηθευτεί η Ελλάδα πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

-Η επενδυτική απόφαση για την εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη θα ληφθεί σε συνάρτηση με την προοπτική αποκατάστασης των σχέσεων με τη Ρωσία η οποία σε βάθος χρόνου θεωρείται ότι θα συμβεί.

-Στις επενδύσεις που προγραμματίζονται περιλαμβάνεται η αναβάθμιση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη, κόστους 50 εκατ. Ευρώ που προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027.

-Στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στόχος είναι η επίτευξη μεριδίου 10 % ως το τέλος του 2030.

-Τις επόμενες εβδομάδες θα τεθούν σε λειτουργία οι πρώτες μονάδες αποθήκευσης (μπαταρίες) του ομίλου στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα προχωρά η ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ με στόχο το 1 γιγαβάτ. Στο σύνολο σχεδόν του "πράσινου" παραγωγικού δυναμικού θα προστεθούν και μπαταρίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ