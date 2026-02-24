Ρεύμα: Μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια τον Μάρτιο - Πως βοήθησαν βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι

«Ποδαρικό» με μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος -στα οποία βρίσκεται ακόμα η πλειονότητα των νοικοκυριών- θα κάνει, όπως όλα δείχνουν, ο Μάρτιος.

Κρίνοντας από το… ρεύμα χαμηλών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά κατά τον τρέχοντα μήνα, δημιουργούνται περιθώρια «ψαλιδίσματος» των κυμαινόμενων τιμολογίων λιανικής, όπως είναι τα πράσινα και τα -λιγότερο δημοφιλή- κίτρινα.

Ποια είναι η μέση τιμή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (Αγορά Επόμενης Ημέρας - DAM) για τον μήνα Φεβρουάριο διαμορφώνεται -τέσσερις ημέρες πριν κλείσει ο μήνας- λίγο πάνω από τα 80 ευρώ/μεγαβατώρα, ενώ ο Ιανουάριος είχε κλείσει στα 108 ευρώ/MWh. Η μέση τιμή Φεβρουαρίου είναι -με τα σημερινά δεδομένα- από τις χαμηλότερες πανευρωπαϊκά και ανατρέπει το μοτίβο που επικρατούσε μέχρι πρότινος και που ήθελε τις χονδρικές τιμές στην Ελλάδα να είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2025 η μέση τιμή είχε διαμορφωθεί στα 154 ευρώ/μεγαβατώρα, ήταν δηλαδή σχεδόν διπλάσια σε σχέση με αυτήν που βλέπουμε σήμερα!

Η... συνεισφορά των ισχυρών ανέμων

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς που μίλησαν στο iefimerida.gr, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα ενός ευνοϊκού συνδυασμού παραγόντων που συνδέεται με την ασυνήθιστα υψηλή -για την εποχή- παρουσία καθαρών πηγών ενέργειας στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής που περιόρισε τη συμμετοχή της ακριβότερης συμβατικής παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου. Ενδεικτικά, τον Φεβρουάριο -όπως είχε συμβεί και τον Ιανουάριο- ήταν σημαντική η συνεισφορά του… Αίολου. Ο λόγος για τους ισχυρούς ανέμους, που συνεπάγονται αύξηση της παραγωγής των αιολικών πάρκων, τα οποία έχουν καλύτερο προφίλ από τα φωτοβολταϊκά, ιδίως τον χειμώνα που οι ώρες ηλιοφάνειας είναι περιορισμένες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Green Tank, τον Ιανουάριο η ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά στην υψηλή τάση ανήλθε στις 1.575 GWh, επίδοση που συνιστά το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο της τελευταίας διετίας και επαναφέρει στο προσκήνιο τη δυναμική του κλάδου σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας των διεθνών αγορών ενέργειας. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η θετική αυτή τάση διατηρήθηκε και τον τρέχοντα μήνα.

Πώς βοήθησαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην αποσυμπίεση των τιμών

Στον παράγοντα αυτόν θα πρέπει να προστεθεί και η κατακόρυφη αύξηση της συμμετοχής των υδροηλεκτρικών στο μείγμα, που το τελευταίο διάστημα υπερβαίνει σταθερά το 20% σε καθημερινή βάση (ξεπερνώντας κάποιες ημέρες και το φυσικό αέριο), λειτουργώντας ως πρόσθετος παράγοντας αποσυμπίεσης των τιμών. Ο λόγος για το «υδροηλεκτρικό άλμα» που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα (καθώς μέχρι πρότινος το ποσοστό των υδροηλεκτρικών μονάδων, που, σημειωτέον, μπαίνουν κατά προτεραιότητα στο σύστημα, κινούνταν κατά τεκμήριο σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά) είναι οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, που είχαν ως αποτέλεσμα να «φουλάρουν» οι ταμιευτήρες και ο ΑΔΜΗΕ να χρησιμοποιεί περισσότερα τα υδροηλεκτρικά προκειμένου να διατηρήσει τη στάθμη των φραγμάτων εντός των ορίων ασφαλείας, προς αποφυγήν τεχνικών προβλημάτων (βλέπε πλημμύρες). Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν μία εβδομάδα η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας έλαβε γνωστοποίηση από τη ΔΕΗ για προγραμματισμένη απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τα φράγματα του ποταμού Αχελώου, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων, ενδεικτικό της αλλαγής της εικόνας σε σχέση με τη «σπανιότητα» των υδροηλεκτρικών πόρων, που ήταν η «πεπατημένη» μέχρι τώρα.

«Από τις αρχές του χρόνου τα υδροηλεκτρικά ήταν ένας από τους παράγοντες-κλειδί πίσω από τις επίμονα χαμηλές χονδρεμπορικές τιμές στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία)», σχολιάζει ο επικεφαλής trading της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Γιάννης Παπαμικρουλέας. Είναι ενδεικτικό ότι στις χώρες αυτές που στο παρελθόν συνέθεταν με την Ελλάδα ένα «τόξο» ευάλωτο σε επεισόδια υψηλών τιμών και ακραίων διακυμάνσεων ο Φεβρουάριος «τρέχει» με τιμές πάνω από 105 ευρώ/MWh σε Βουλγαρία και Ρουμανία και 115,25 ευρώ/MWh. Επίπεδα δηλαδή αρκετά υψηλότερα σε σχέση με αυτά της Ελλάδας, η οποία γι' αυτόν τον λόγο έχει αναδειχθεί σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας (ενώ επί σειρά ετών ήταν εισαγωγέας), σε μια ακόμα σημαντική αλλαγή «υποδείγματος».

Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις των παρόχων για τα πράσινα τιμολόγια

Σε κάθε περίπτωση, οι ανακοινώσεις των παρόχων για τα πράσινα τιμολόγια του Μαρτίου -που αναμένονται την προσεχή Κυριακή- θα γίνουν με φόντο τη βουτιά των τιμών στη χονδρική αγορά. Δεδομένου ότι τα εν λόγω τιμολόγια είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη διακύμανση της χρηματιστηριακής τιμής του προηγούμενου μήνα, δημιουργούνται προσδοκίες για μειωμένες τιμές στην κιλοβατώρα για τους καταναλωτές που βρίσκονται στη συγκεκριμένη κατηγορία τιμολογίων. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, μάλιστα, οι τελικές χρεώσεις για τον Μάρτιο θα μπορούσαν να υποχωρήσουν κάτω από το ψυχολογικό όριο των 13-14 λεπτών ανά κιλοβατώρα, καθιστώντας τον πρώτο μήνα της άνοιξης έναν από τους πιο οικονομικούς της τελευταίας περιόδου.

Παράλληλα, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά, καθώς πολλές εταιρείες αναμένεται να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν τις εκπτώσεις συνέπειας, προκειμένου να συγκρατήσουν το πελατολόγιό τους, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης κινητικότητας.

