«Κινούμαι Ηλεκτρικά» Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκατ. ευρώ και παράταση για τρεις μήνες στην υποβολή νέων αιτήσεων

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι νέοι πόροι κατευθύνονται στις επιδοτήσεις οχημάτων νομικών προσώπων (κατηγορία Β) και ποδηλάτων φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α).
Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
Κατηγορία Ωφελούμενου Δημόσια Δαπάνη (σε Euro)
Κατηγορία Α σύνολο 37.100.000
Κατηγορία Α - αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 35.000.000
Κατηγορία Α - ηλεκτρικά ποδήλατα 2.100.000
Κατηγορία Β σύνολο 22.900.000
Κατηγορία Β - αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 22.630.000
Κατηγορία Β - ηλεκτρικά ποδήλατα 270.000
Επιπλέον, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, έως 30 Ιουνίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.
«Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους», επισημαίνεται στην ανακοίνωση .
ΑΠΕ-ΜΠΕ