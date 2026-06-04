Μετά από συνεργασία του σχολείου με το Δήμο Τριφυλίας: Διάβαση πεζών έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας

Διάβαση πεζών δημιουργήθηκε, από το 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας σε συνεργασία με το Δήμο Τριφυλίας, στον κεντρικό δρόμο που περνά μπροστά από το σχολικό συγκρότημα. Η δημιουργία της διάβασης έγινε στα πλαίσια της δράσης του σχολείου «Διασχίζω με ασφάλεια τους δρόμους».

Όπως τονίζεται από το σχολείο: «Η χθεσινή δημιουργία της διάβασης πεζών έξω από το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική παρέμβαση, είναι ουσιαστική πράξη φροντίδας και ενδιαφέροντος για την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών μας, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να μετακινούνται καθημερινά με μεγαλύτερη ασφάλεια».

Παράλληλα, ευχαριστούν τον αντιδήμαρχο Παιδείας Νίκο Φρούσο, την Φωτεινή Στυλιανού για τον άμεσο συντονισμό και τη συνεχή υποστήριξη και τη Χαραλαμπία Δημοπούλου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως και τους εργαζόμενους του Δήμου Τριφυλίας, που με προθυμία, μεράκι και επαγγελματισμό εργάστηκαν έξω από το σχολείο και έδωσαν μορφή σε μια ανάγκη που για χρόνια απασχολούσε την εκπαιδευτική κοινότητα.

Τέλος τονίζουν πως «η εικόνα της νέας διάβασης έξω από το σχολείο μας είναι για όλους εμάς ένα πολύ όμορφο και αισιόδοξο μήνυμα: ότι όταν σχολείο και τοπική κοινωνία συνεργάζονται με καλή διάθεση και κοινό στόχο, μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις με πραγματικό και άμεσο θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των παιδιών μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τη συνεργασία, την ευαισθησία και την έμπρακτη υποστήριξή σας».

Κ.Μπ.