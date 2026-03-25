Fuel Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα (Βίντεο)

Η 1η Απριλίου, ορίστηκε ως η ημέρα έναρξης των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης, για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων.

Σε εφαρμογή τίθεται η κάρτα καυσίμων, Fuel Pass, το ύψος της οποίας φτάνει μέχρι τα 60 ευρώ, με τα ποσά να καταβάλλονται πριν το Πάσχα.

Οδηγοί ΙΧ που θα κάνουν χρήση της ψηφιακή κάρτας θα λάβουν 50 ευρώ εάν κατοικούν στην ηπειρωτική Ελλάδα. 60 ευρώ εάν κατοικούν σε νησί. Χωρίς ψηφιακή κάρτα τα ποσά ανέρχονται σε 40 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Μοτοσικλετιστές που θα κάνουν χρήση της ψηφιακής κάρτας θα λάβουν 30 ευρώ εάν κατοικούν στην ηπειρωτική Ελλάδα. 35 ευρώ εάν κατοικούν σε νησί. Χωρίς ψηφιακή κάρτα τα ποσά ανέρχονται σε 25 και 30 ευρώ αντίστοιχα.

Η κάρτα καυσίμου δίνεται σε άγαμους με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ, έγγαμους με ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ και προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 4.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανάσα για χιλιάδες οδηγούς πετρελαιοκίνητων οχημάτων αποτελεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην αντλία. Για ανάγκη επιπλέον μέτρων που θα περιλαμβάνουν και άλλα είδη καυσίμου κάνουν λόγο οι βενζινοπώλες. Τις αντιρρήσεις του για την επιδοματική πολιτική εκφράζει το Κέντρο προστασίας καταναλωτών.

Το συνολικό ύψος του νέου πακέτου στήριξης για καύσιμα και ακρίβεια ανέρχεται σε 306 εκατομμύρια ευρώ.