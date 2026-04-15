Καύσιμα: Με αργούς ρυθμούς η αποκλιμάκωση των τιμών

Σταθερά κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, ωστόσο, η αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία φαίνεται να γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς. Η ανησυχία είναι παγκόσμια για νέο ράλι ανόδου στα καύσιμα, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού.

Ειδικότερα, γύρω στις 8:30 το πρωί η τιμή του Μπρεντ ήταν στα 95,6 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μια μηνιαία μείωση της τάξης του 4,6%, ενώ στις 09:30 διαμορφωνόταν στα 94,7 δολάρια. Το αμερικανικό αργό κυμαινόταν στα 90,5 δολάρια το βαρέλι. Οι πρατηριούχοι αναμένουν νέα μείωση στις διυλιστηριακές τιμές από αύριο Πέμπτη.

Στην αντλία οι τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλεαιο κίνησης παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο (2,053 ευρώ η αμόλυβδη, 2,039 το πετρέλαιο κίνησης, 1,363 το υγραέριο, 1,813 το πετρέλαιο θέρμανσης).

Στις ασιατικές αγορές διατηρείται το θετικό κλίμα. Στις 9:30 ώρα Ελλάδας ο δείκτης Nikkei κατέγραφε άνοδο 0,5%.

