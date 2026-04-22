Υπερκάλυψη επτά φορές για το τοπικό ομόλογο της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ έδωσαν οι τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας, με την έκδοση του ειδικού ομολόγου ύψους 5 εκατ. ευρώ να συγκεντρώνει πολλαπλάσια ζήτηση και να υπερκαλύπτεται επτά φορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημόσιας προσφοράς, η συνολική έγκυρη ζήτηση από επενδυτές που πληρούσαν το κριτήριο εντοπιότητας ανήλθε στα 35 εκατ. ευρώ, έναντι του αρχικού στόχου. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει την έντονη διάθεση συμμετοχής των κατοίκων των περιοχών της Κοζάνη και της Φλώρινα στην επόμενη ημέρα της τοπικής οικονομίας, η οποία βρίσκεται σε φάση μετάβασης μετά την απολιγνιτοποίηση.

Η κατανομή των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί αναλογικά (pro rata), όπως προβλέπεται από τους όρους της έκδοσης, δεδομένης της σημαντικής υπερκάλυψης. Η έκδοση υλοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες, με τη μητρική εταιρεία να εγγυάται την κάλυψη του συνόλου της έκδοσης.

Το ομόλογο αφορά έως 50.000 κοινές ονομαστικές άυλες ομολογίες, με ονομαστική αξία 100 ευρώ η καθεμία, ενώ η συμμετοχή των επενδυτών κυμάνθηκε από 500 έως 25.000 ευρώ. Η απόδοση έχει οριστεί στο 8% σε ετήσια βάση για πενταετή διάρκεια, στοιχείο που καθιστά το προϊόν ελκυστικό για μικροεπενδυτές, ειδικά σε ένα περιβάλλον αυξημένων αποδόσεων στην αγορά ενέργειας.

Η διαδικασία εγγραφών πραγματοποιήθηκε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζα Πειραιώς από τις 13 Μαρτίου έως και τις 17 Απριλίου 2026, με αυστηρή τήρηση του κριτηρίου εντοπιότητας. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αποδείξουν τη μόνιμη κατοικία τους στις επιλέξιμες περιοχές, ενισχύοντας τον τοπικό χαρακτήρα της επένδυσης.

Η πρωτοβουλία είχε ανακοινωθεί από τον επικεφαλής της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, στο πλαίσιο της παρουσίασης του συνολικού επενδυτικού πλάνου για τη Δυτική Μακεδονία, το οποίο φιλοδοξεί να μετασχηματίσει την περιοχή σε κόμβο καθαρής ενέργειας και ψηφιακών υποδομών.

Το πλάνο, συνολικού ύψους 5,75 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη μεγάλων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας άνω των 2 GW, έργα αποθήκευσης ενέργειας 860 MW, καθώς και την κατασκευή data center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με προοπτική επέκτασης έως 1 GW.

Παράλληλα, προβλέπεται η μετατροπή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης των πρώην λιγνιτικών εκτάσεων. Η υλοποίηση των έργων εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έως 20.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και περίπου 2.000 μόνιμες θέσεις σε πλήρη ανάπτυξη.

Η επιτυχία της συγκεκριμένης έκδοσης αναδεικνύει όχι μόνο τη δυναμική του επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ, αλλά και τη σημασία της ενεργής συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη διαδικασία οικονομικού μετασχηματισμού της περιοχής.

Πηγή: news247.gr