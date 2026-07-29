e-ΕΦΚΑ: Επιστρέφονται 1,77 εκατ. ευρώ σε 491 εργαζόμενους συνταξιούχους

Συνολικό ποσό 1.774.093,27 ευρώ καταβάλλεται σήμερα σε εργαζόμενους συνταξιούχους, στο πλαίσιο της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ για τα έτη 2024 και 2025.

Οι επιστροφές αφορούν ποσά τα οποία παρακρατήθηκαν πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου ετήσιου ορίου και προέκυψαν μετά τη μηχανογραφική εκκαθάριση των αιτήσεων που υπέβαλαν οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ η σημερινή καταβολή αφορά 491 δικαιούχους, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας έως και τις 24 Ιουλίου 2026.

Το ανώτατο ποσό επιστροφής ανέρχεται σε 17.266,16 ευρώ και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι, ενώ στην πληρωμή περιλαμβάνονται τόσο συνταξιούχοι χωρίς οφειλές όσο και οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ.

Για όσους διατηρούν ρυθμισμένες ή μη οφειλές, το ποσό της επιστροφής αποδίδεται αφού προηγηθεί συμψηφισμός με το σύνολο της οφειλής τους προς τον φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 114 του νόμου 5078/2023 και 11 της ΚΥΑ Δ.15/Δ΄/14831/2024.

Οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τις 25 Ιουλίου 2026 και μετά.

Τα ποσά που θα προκύψουν από την εξέταση των συγκεκριμένων αιτήσεων θα αποδοθούν στους δικαιούχους με την ίδια διαδικασία σε επόμενη καταβολή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ