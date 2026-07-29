Θετική εξέλιξη ναι, όχι και για πανηγύρια

Είναι θετική εξέλιξη που επιτέλους, για το σημαντικό, αλλά πολύπαθο έργο των δικτύων του Φιλιατρινού φράγματος, κατακυρώθηκε η σύμβαση κατασκευής του. Εργο 52 εκ. ευρώ που θα χρειαστεί 2,5 χρόνια για να ολοκληρωθεί από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Είναι καλό νέο, καθώς δεν υπάρχει εμπόδιο ή εκκρεμότητα και είναι ανοιχτός ο δρόμος για να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει το έργο και το νερό από το Φιλιατρινό φράγμα να τρέξει στον πλούσιο και με προοπτικές ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξης, κάμπο της Τριφυλίας.

Αναμένεται να ποτίσει 34.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Μέχρι εκεί, όμως, τα θετικά. Δεν είναι για πανηγύρια. Γιατί το σπουδαίο έργο στήριξης και ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, λίγο μετά το Φιλιατρινό φράγμα. Θα έπρεπε να είχε δημοπρατηθεί μαζί με το φράγμα. Ή να έχουν υλοποιηθεί πολύ νωρίτερα οι απαλλοτριώσεις και το έργο να λειτουργεί χρόνια πριν.

Ηταν το σημαντικότερο έργο στην Τριφυλία και του άξιζε προτεραιότητα, καθώς η περιοχή είναι από τα μεγαλύτερα θερμοκηπιακά κέντρα και μια από τις αναπτυσσόμενες στον χάρτη της πρωτογενούς παραγωγής της πατρίδας μας.

Και δεν είναι για πανηγύρια, γιατί 20 και πλέον χρόνια από την εποχή που ξεκίνησε να συζητείται το θέμα των αρδευτικών φραγμάτων της Μεσσηνίας, δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε ένα. Και δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί άλλο σπουδαίο αρδευτικό έργο στο νομό για τα επόμενα χρόνια.

Γιατί το φράγμα του Λαγκούβαρδου που ακούστηκε την εποχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν προχώρησε ποτέ. Εμεινε στα λόγια.

Και το Μιναγιώτικο φράγμα που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα μπορούσε να ολοκληρωθεί το 2028, σύμφωνα με τις υποσχέσεις, απεντάχθηκε.

Τον Ιανουάριο του 2025 σε συνάντηση με εκπροσώπους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε επισημανθεί ότι πιθανό είναι να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει νωρίτερα και από το Φιλιατρινό(!), καθώς σε αυτό εκκρεμεί η κατασκευή των δικτύων.

Υ.Γ.: Σε εκκρεμότητα παραμένει το έργο της λιμνοδεξαμενής Τρικόρφου, που είχε εξαγγελθεί κατά τη δεύτερη θητεία Τατούλη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (2014 – 2019).