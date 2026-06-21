Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού (Βίντεο)

Λίγες μέρες απομένουν για την πίστωση του έκτακτου βοηθήματος των 150 ευρώ για κάθε τέκνο, το οποίο αναμένεται να δοθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες.

Τα χρήματα θα μπουν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στο διάστημα μεταξύ 24 Ιουνίου και τέλους του μήνα, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη υποβολή κάποιας αίτησης.

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