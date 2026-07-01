ΙΕΛΚΑ: Συγκράτηση τιμών στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο – Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις

Στο +0,39% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο 2026, σε σχέση με τον Ιούνιο 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Ο δείκτης τιμών Ιουνίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026 είναι μειωμένος κατά -0,29%. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιούλιος 2025-Ιούνιος 2026) καταγράφει αύξηση 1,56%.

Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 14 παρουσιάζουν αύξηση και οι 9 μείωση. Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες: τροφές και είδη για κατοικίδια (-5,56%), είδη πρωινού και ροφήματα (-2,60%), κατεψυγμένα (-2,53%), απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-2,02%), Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής (-1,06%).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες: αλλαντικά (+4,80%), έτοιμα γεύματα (+3,91%), βρεφικές και παιδικές τροφές (+3,62%), γλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου (+3,59%), νερά, αναψυκτικά και χυμοί ( +3,37%).

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ είναι :