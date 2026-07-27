Πτώση των τιμών πετρελαίου κατά 5% και πλέον εξαιτίας ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να μοιάζουν ανακουφισμένοι έπειτα από δυο συναπτές νύχτες χωρίς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο Ιράν και ιρανικών αντιποίνων, που μοιάζουν να αφήνουν ανοικτή την πόρτα για να ξαναρχίσουν συνομιλίες ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.