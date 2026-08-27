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Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026 13:53

Καθηγητής Πετράκης: Στα όριά της η αγορά – Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων

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Καθηγητής Πετράκης: Στα όριά της η αγορά – Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων

Navarino Agora

Καθηγητής Παναγιωτάκης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, καλεσμένος στην εκπομπή αναλύει τις πιέσεις που προκαλούν οι υψηλές τιμές στο diesel κίνησης, το ρεύμα και το φυσικό αέριο.

Στο επίκεντρο το κόστος παραγωγής και η αλυσίδα της αγοράς, από το χωράφι μέχρι το ράφι, με τον κίνδυνο νέου ντόμινο ανατιμήσεων να παραμένει έντονος.

 

Κατηγορία Οικονομία
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