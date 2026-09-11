ΕΛΣΤΑΤ: Εκτόξευση 10% των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Σημαντική αύξηση 10% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» (που προήλθε από τις διεθνείς ανατιμήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο) οφείλεται:

α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 16,5%.

β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 1,5%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,4% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2026, έναντι αύξησης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.

ΑΠΕ-ΜΠΕ