Φωτοβολταϊκή στέγη στο Διοικητήριο Μεσσηνίας

Φωτοβολταϊκή στέγη με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας προβλέπεται να εγκατασταθεί στον χώρο στάθμευσης οχημάτων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «INFIRE».

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε χθες την παραχώρηση του χώρου στάθμευσης για την εγκατάσταση στεγάστρου, πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά, καθώς και του συστήματος αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας.

Κατά τη συζήτηση η σύμβουλος Νντίνα Νικολάκου υπενθύμισε ότι στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου είχαν διατυπωθεί επιφυλάξεις από υπηρεσία σχετικά με την παρέμβαση. Έθεσε επίσης το ερώτημα αν έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα της δυνατότητας σύνδεσης των φωτοβολταϊκών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στον χώρο του Διοικητηρίου βρίσκεται σε εξέλιξη εργοτάξιο.

Η απόφαση εγκρίθηκε, με λευκή ψήφο από την Κωνσταντίνα Νικολάκου, τον Θεόδωρο Οικονόμου και τον Άγγελο Παπαγγελόπουλο.