Ο Χανδρινός για τις αθλητικές εγκαταστάσεις

Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για την τροποποίηση απόφασης του 2017 για την κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι “η κατηγοριοποίηση δεν είναι αδειοδότηση ούτε νομιμοποίηση. Είναι ένα βήμα που πρέπει να οδηγεί στην οριστική λύση. Δεν μπορούμε να ζούμε διαρκώς με εξαγγελίες. Χρειαζόμαστε έργα, υποδομές και αποτέλεσμα. Δέκα ολόκληρα χρόνια ανικανότητας και η δημοτική αρχή δεν αισθάνθηκε την ανάγκη ούτε για ένα συγγνώμη”.

Ο κ. Χανδρινός κατηγορεί τη δημοτική αρχή για έλλειμμα σχεδιασμού, που η “Μαύρη Θύελλα” στη Super League δεν αγωνίζεται στη φυσική της έδρα και προσθέτει πως “το ίδιο ισχύει και για το περίφημο Palais des Sports, που ακούμε εδώ και χρόνια, αλλά εξακολουθεί να παραμένει άφαντο”.