Αγροτικό πετρέλαιο: Από 1η Νοεμβρίου η έκπτωση στην αντλία

Απλούστερη και ταχύτερη θα γίνει από την 1η Νοεμβρίου η διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, καθώς οι αγρότες θα το προμηθεύονται με έκπτωση 51 λεπτών απευθείας στην αντλία.

Με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή myDiesel, που θα είναι διαθέσιμη σε κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, ο φόρος θα αφαιρείται αυτόματα κατά την πληρωμή του καυσίμου στο ταμείο, ενώ μέχρι σήμερα οι δικαιούχοι έπρεπε να πληρώνουν ολόκληρο το ποσό, να εκδίδουν παραστατικά και να περιμένουν επί μήνες να πιστωθούν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Ο δικαιούχος μπαίνει στην εφαρμογή myDiesel, καταχωρίζει την ποσότητα πετρελαίου που θέλει να προμηθευτεί κι εκδίδει ψηφιακό κουπόνι με ένα μοναδικό QR code. Μετά το γέμισμα του ρεζερβουάρ του, επιδεικνύει το κουπόνι στο πρατήριο υγρών καυσίμων, το οποίο με τη σειρά του το ελέγχει και το εξαργυρώνει, αφαιρώντας αυτόματα το ποσό του Ειδικού Φόρου. Την ίδια διαδικασία, ο αγρότης θα πρέπει να ακολουθεί κάθε φορά που προμηθεύεται πετρέλαιο, μέχρι να καλυφθούν τα λίτρα που δικαιούται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επιλέξιμη για έκπτωση ποσότητα αγροτικού πετρελαίου ανά παραγωγό εξαρτάται από την καλλιέργεια και την έκταση που δηλώνει, ενώ για τους κτηνοτρόφους λαμβάνεται υπόψη το είδος και ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου.

Μάλιστα, οι δικαιούχοι θα λάβουν την επιστροφή επί της απαιτούμενης ποσότητας προσαυξημένη κατά 100%. Για παράδειγμα στο βαμβάκι που η μέση ετήσια κατανάλωση έχει οριστεί στα 30 λίτρα ανά στρέμμα, η μέγιστη ετήσια ποσότητα για την επιστροφή ΕΦΚ θα είναι τα 60 λίτρα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προανήγγειλε την αύξηση των ποσοτήτων πετρελαίου που απαιτούνται για κάθε καλλιέργεια, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιστροφή του ΕΦΚ, καθώς έχουν καθοριστεί 11 χρόνια πριν, αναγνωρίζοντας ότι οι ανάγκες των παραγωγών έχουν αλλάξει.