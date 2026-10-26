Θερμοκήπια: «Έκρηξη» επενδυτικού ενδιαφέροντος με σχέδια 477 εκατ. ευρώ

Με το βλέμμα στην ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στρέφονται εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, όπως δείχνει το ύψος των επενδύσεων που σχεδιάζονται μέσω του νέου προγράμματος ενίσχυσης.

Σύμφωνα με στοιχεία από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αιτήσεις έχουν φτάσει τις 944, με τον συνολικό προϋπολογισμό τους να αγγίζει τα 477,14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ένα επενδυτικό ενδιαφέρον που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας μεμονωμένης παραγωγικής περιοχής.

Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, η Κρήτη και η Δυτική Ελλάδα συγκεντρώνουν πάνω από τις μισές προτάσεις, η Κεντρική Μακεδονία διατηρεί ισχυρή παρουσία, ενώ η Θεσσαλία εμφανίζεται με λιγότερες αιτήσεις αλλά με επενδυτικά σχέδια υψηλότερου μέσου προϋπολογισμού.

Τα στοιχεία αφορούν την παρέμβαση Π3-73-2.9 του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, η οποία προβλέπει ενισχύσεις για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής.

«Το ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων επιβεβαιώνει τη δυναμική του αγροτικού τομέα και τη διάθεση των παραγωγών να επενδύσουν σε σύγχρονες και ανταγωνιστικές εκμεταλλεύσεις», τόνισε η Αργυρώ Ζέρβα, Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως ανέφερε, «η αξιολόγηση των αιτήσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και προτεραιότητά μας είναι η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωσή της, με στόχο την έκδοση των πρώτων αποφάσεων ένταξης εντός του έτους».

Από τα 477,14 εκατ. ευρώ των επενδύσεων που έχουν προταθεί για την παρέμβαση που αφορά επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής τα 267,71 εκατ. ευρώ ζητούνται ως δημόσια ενίσχυση. Τα υπόλοιπα 209,43 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη ιδιωτική συμμετοχή.

Με άλλα λόγια, για κάθε 100 ευρώ σχεδιαζόμενης επένδυσης, περίπου 56 ευρώ αναμένεται να προέλθουν από δημόσια χρηματοδότηση και 44 ευρώ από ιδιωτικά κεφάλαια, με βάση τα ποσά που έχουν δηλωθεί στις αιτήσεις.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενδιαφέροντος εντοπίζεται στην Κρήτη. Στο νησί έχουν υποβληθεί 272 προτάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 112,39 εκατ. ευρώ. Η αιτούμενη ενίσχυση ξεπερνά τα 62,8 εκατ. ευρώ, ενώ σχεδόν 49,6 εκατ. ευρώ προβλέπεται να καλυφθούν από ιδιωτική συμμετοχή.

Η Κρήτη συγκεντρώνει μόνη της σχεδόν τρεις στις δέκα αιτήσεις που κατατέθηκαν πανελλαδικά, γεγονός που την τοποθετεί στην κορυφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Σε «απόσταση αναπνοής» βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα, όπου έχουν κατατεθεί 242 αιτήσεις. Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις φτάνουν τα 98,83 εκατ. ευρώ, με τους ενδιαφερόμενους να διεκδικούν δημόσια χρηματοδότηση 52,9 εκατ. ευρώ.

Αν προστεθούν οι δύο περιφέρειες, προκύπτει ότι 514 από τις 944 προτάσεις έχουν υποβληθεί στην Κρήτη και τη Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για περισσότερο από το 54% του συνόλου, με τις επενδύσεις τους να ξεπερνούν αθροιστικά τα 211 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αλλάζει όταν εξεταστεί όχι μόνο ο αριθμός των αιτήσεων, αλλά και το οικονομικό μέγεθος κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Πιο αναλυτικά, στην Κεντρική Μακεδονία έχουν υποβληθεί 117 προτάσεις, ύψους 65,88 εκατ. ευρώ. Στη Θεσσαλία, αντίστοιχα, οι αιτήσεις είναι 90, αλλά ο συνολικός προϋπολογισμός τους φτάνει τα 65,55 εκατ. ευρώ.

Η διαφορά είναι χαρακτηριστική καθώς με 27 λιγότερες προτάσεις, η Θεσσαλία εμφανίζει σχεδόν το ίδιο συνολικό επενδυτικό ύψος με την Κεντρική Μακεδονία.

Ο μέσος προϋπολογισμός ανά αίτηση στη Θεσσαλία διαμορφώνεται κοντά στις 728.000 ευρώ, όταν στην Κεντρική Μακεδονία κινείται περίπου στις 563.000 ευρώ. Ακόμη χαμηλότερα βρίσκεται ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Κρήτη, περίπου στις 413.000 ευρώ.

Η Θεσσαλία ξεχωρίζει και στο ύψος της ενίσχυσης που ζητείται. Η αιτούμενη δημόσια δαπάνη φτάνει τα 40,7 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 36,01 εκατ. ευρώ της Κεντρικής Μακεδονίας, παρά τον μικρότερο αριθμό επενδυτικών σχεδίων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σημαντική θέση στον επενδυτικό χάρτη καταλαμβάνει και η Πελοπόννησος, με 70 προτάσεις συνολικού ύψους 46,45 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 25,22 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση.

Πιο περιορισμένο, αλλά υπολογίσιμο, είναι το ενδιαφέρον σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στη Στερεά Ελλάδα οι 33 αιτήσεις αντιστοιχούν σε επενδύσεις 20,88 εκατ. ευρώ, ενώ στην Αττική έχουν κατατεθεί 30 προτάσεις, προϋπολογισμού 15,36 εκατ. ευρώ.

Η Δυτική Μακεδονία συγκεντρώνει 27 αιτήσεις, οι οποίες όμως φτάνουν σε αξία τα 17,94 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της Αττικής.

Στην Ήπειρο καταγράφονται 22 προτάσεις ύψους 14,15 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη οι 20 αιτήσεις αφορούν επενδύσεις 10,96 εκατ. ευρώ.

Διαφορετική είναι η εικόνα στις νησιωτικές περιφέρειες, πέρα από την Κρήτη.

Στο Νότιο Αιγαίο έχουν κατατεθεί 10 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο οι επίσης 10 αιτήσεις αντιστοιχούν σε 3,26 εκατ. ευρώ.

Στα Ιόνια Νησιά καταγράφεται μόλις μία πρόταση, προϋπολογισμού περίπου 498.000 ευρώ.

Συνολικά, τέσσερις περιφέρειες -Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία - συγκεντρώνουν περίπου το 76% των επενδυτικών αιτήσεων. Το στοιχείο αυτό δείχνει πού εντοπίζεται σήμερα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την επέκταση και την αναβάθμιση των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.

Πέρα όμως από τη γεωγραφική κατανομή, υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, τα 209,43 εκατ. ευρώ της προβλεπόμενης ιδιωτικής συμμετοχής αποτελούν ένα σημαντικό ποσό, καθώς η υλοποίηση των επενδύσεων προϋποθέτει από τους ενδιαφερόμενους την εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων.

Επίσης, στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται να συμβάλουν και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, τα οποία πρόκειται να ενεργοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα μέσω του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Τα εργαλεία αυτά, με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 160 εκατ. ευρώ, θα προσφέρουν πρόσθετες δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση διευκολύνοντας την υλοποίηση των εν λόγω επενδύσεων.

«Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, που πρόκειται να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα, θα διευκολύνουν την πρόσβαση των παραγωγών σε χρηματοδότηση, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων», υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Ζέρβα.

Το επόμενο στάδιο αφορά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, από την οποία θα προκύψει τόσο ο αριθμός των δικαιούχων όσο και το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης που τελικά θα διατεθεί ανά περιφέρεια.

«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, την αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας», κατέληξε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ