Πωλήσεις πολυτελών κατοικιών άνω των 200 εκατ. ευρώ στο Ιόνιο

Με τις τιμές στις ακριβότερες παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες να ξεπερνούν τα 23.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, η αγορά πολυτελούς κατοικίας στην περιοχή καταγράφει συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία νέας έκθεσης της Greece Sotheby's International Realty, η οποία βασίζεται σε ολοκληρωμένες πωλήσεις συνολικής αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα και Κεφαλονιά από το 2018 έως σήμερα.

Αναλυτικότερα, η Greece Sotheby's International Realty δημοσιεύει σήμερα την έκθεση «The Prime and Super-Prime Ionian Property Market», η οποία βασίζεται αποκλειστικά στις ολοκληρωμένες πωλήσεις που διαμεσολάβησε η εταιρεία στα τέσσερα νησιά του Ιονίου από το 2018 έως σήμερα: συνολικής αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ, με έξι πωλήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Στην Κέρκυρα, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει πωλήσεις αξίας 138,3 εκατ. ευρώ, πέντε εκ των οποίων άνω των 10 εκατ. ευρώ - το μεγαλύτερο σύνολο ολοκληρωμένων prime και super-prime συναλλαγών που διαθέτει μεσιτική εταιρεία στο νησί. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται οι δύο υψηλότερες πωλήσεις κατοικίας που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Κέρκυρα: μία ιδιοκτησία στην Κασσιόπη, το 2024, άνω των 15 εκατ. ευρώ, και μία στο Νησάκι, το 2026, μεταξύ 14 και 15 εκατ. ευρώ. Στους Παξούς, οι τρεις υψηλότερες τιμές που έχουν επιτευχθεί ποτέ στο νησί, με την πρώτη λίγο πάνω από τα 5 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκαν από την ομάδα της εταιρείας, ενώ στη Λευκάδα και στην Κεφαλονιά το ιστορικό της εταιρείας περιλαμβάνει την υψηλότερης αξίας πώληση κάθε νησιού· στη Λευκάδα, η πώληση ιδιοκτησίας στα περίπου 11 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε το 2024 από το Private Office της εταιρείας.

Τι δείχνουν οι ολοκληρωμένες συναλλαγές

Η έκθεση αναλύει τις πωλήσεις από 1 εκατ. ευρώ και άνω με βάση διάμεσες τιμές. Η διάμεση τιμή πώλησης στο Ιόνιο διαμορφώνεται στα 2,4 εκατ. ευρώ και στην Κέρκυρα στα 3,0 εκατ. ευρώ, για κατοικία πέντε ή έξι υπνοδωματίων.

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αυξάνεται όσο ανεβαίνει η τιμή: περίπου 5.900 ευρώ/τ.μ. στις πωλήσεις 1-2 εκατ. ευρώ, 8.500 ευρώ/τ.μ. στις πωλήσεις 2-5 εκατ. ευρώ και 10.900 ευρώ/τ.μ. άνω των 5 εκατ. ευρώ. Οι κατοικίες που πωλούνται άνω των 5 εκατ. ευρώ βρίσκονται, σχεδόν χωρίς εξαίρεση, στην πρώτη γραμμή της θάλασσας, εκεί ο αγοραστής πληρώνει, πάνω απ' όλα, για τη σπανιότητα. Οι τιμές ανά τετραγωνικό ξεκινούν από περίπου 4.000 ευρώ και φθάνουν πάνω από 23.000 ευρώ για παραθαλάσσια κατοικία στους Παξούς, ενώ η υψηλότερη τιμή στην Κέρκυρα ξεπερνά τα 15.500 ευρώ/τ.μ.

Η διάμεση συμφωνηθείσα τιμή διαμορφώθηκε 9% κάτω από τη ζητούμενη. Περισσότερες από τις μισές κατοικίες πωλήθηκαν σε απόκλιση έως 10% από τη ζητούμενη τιμή και μία στις οκτώ στην πλήρη ζητούμενη τιμή. Η απόκλιση είναι μικρότερη (περίπου 5%) στους Παξούς και στις πωλήσεις 1-2 εκατ. ευρώ, όπου υπάρχουν άφθονα συγκριτικά στοιχεία, και μεγαλύτερη στις νεότερες αγορές της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς, όπου οι ζητούμενες τιμές παραμένουν συχνά διερευνητικές.

Ο χρόνος από την ανάρτηση έως τη συμφωνία είναι κατά διάμεσο εννέα μήνες και η ολοκλήρωση απαιτεί άλλους πέντε. Η απόφαση, ωστόσο, λαμβάνεται γρήγορα: από την πρώτη επίσκεψη στο ακίνητο έως τη συμφωνία μεσολαβούν, κατά διάμεσο, λιγότερες από τρεις εβδομάδες.

Οι Βρετανοί αγοραστές αντιστοιχούν στο 56% των πωλήσεων και στο 56% της αξίας τους, με τους Γερμανούς δεύτερους (15%) και δεκατέσσερις εθνικότητες συνολικά. Η διάμεση ηλικία του αγοραστή είναι τα 53 έτη και η πλειονότητα αγοράζει για οικογενειακή χρήση και όχι για απόδοση.

Ο Σπύρος Αναλύτης, Head of Sales για το Ιόνιο της Greece Sotheby's International Realty, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κέρκυρα, με περισσότερα από 35 χρόνια στην αγορά ακινήτων του νησιού, δήλωσε: «Το μέτρο μιας εταιρείας στην Κέρκυρα είναι η αξία που έχει πραγματικά κλείσει. Δημοσιεύουμε τα στοιχεία αυτά γιατί μια αγορά που κινείται με ζητούμενες τιμές και φήμες δεν εξυπηρετεί ούτε τον πωλητή ούτε τον αγοραστή. Τα στοιχεία των ολοκληρωμένων συναλλαγών τους εξυπηρετούν και τους δύο. Η ζητούμενη τιμή που αντανακλά την πραγματικότητα δημιουργεί σοβαρό και ελκυστικό έδαφος για τη συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ το ακίνητο που μένει για μεγάλο διάστημα στην αγορά μειώνει τη φήμη του και, τελικά, την αξία του».

Ο Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Greece Sotheby's International Realty, δήλωσε: «Το Ιόνιο διαθέτει την παλαιότερη παράδοση ξένης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και μία από τις πιο ώριμες αγορές prime κατοικίας της Μεσογείου. Με τη δημοσίευση των ολοκληρωμένων συναλλαγών μας δίνουμε στους ιδιοκτήτες και στους αγοραστές αυτό που τους έλειπε: τεκμηρίωση. Η εμπειρία μας στα τέσσερα νησιά, με τις υψηλότερες πωλήσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Κέρκυρα και τους Παξούς, είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της προσέγγισης: τιμολόγηση με βάση τα πραγματικά στοιχεία και σεβασμός στον χρόνο και των δύο πλευρών».

ΑΠΕ - ΜΠΕ