Η τεχνητή νοημοσύνη θα ψωνίζει και θα πληρώνει για εμάς - Πώς αλλάζουν οι τράπεζες και οι συναλλαγές

Από τους ψηφιακούς βοηθούς, που θα πραγματοποιούν αγορές για λογαριασμό των καταναλωτών, μέχρι τις τράπεζες που επανασχεδιάζουν τη λειτουργία τους με τεχνητή νοημοσύνη, το χρηματοπιστωτικό σύστημα εισέρχεται σε μια νέα περίοδο αλλαγών.

Το ποιος θα ελέγχει τις συναλλαγές, πώς θα διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη και ποιος θα είναι ο ρόλος των τραπεζών και των παρόχων πληρωμών αποτέλεσαν βασικά ζητήματα συζήτησης στο Fintech 5.0, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Google Cloud, της Microsoft και της NBG Pay. Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η Έφη Μπίτρου, Senior Director και Head of Digital Business της Εθνικής Τράπεζας, συμμετείχαν ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, CEO της NBG Pay, ο Moritz Platt, Capital Market Technology Manager της Google Cloud EMEA, και ο Christian Sarafidis της Microsoft EMEA Financial Services.

Google Cloud: Πληρωμές χωρίς κάρτες και νέες υποδομές blockchain

Στη νέα πραγματικότητα των συναλλαγών μέσω αυτόνομων ψηφιακών βοηθών (AI agents) αναφέρθηκε ο Moritz Platt της Google Cloud, περιγράφοντας μια αγορά στην οποία οι καταναλωτές δεν θα χρειάζεται να πληκτρολογούν τα στοιχεία της κάρτας τους ή να ολοκληρώνουν χειροκίνητα κάθε παραγγελία. Οι ψηφιακοί βοηθοί θα μπορούν να αναλαμβάνουν αυτές τις διαδικασίες, επικοινωνώντας απευθείας με τα συστήματα των επιχειρήσεων. Προϋπόθεση, ωστόσο, αποτελεί η ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών πρωτοκόλλων, μηχανισμών ασφαλείας και σαφών κανόνων εξουσιοδότησης, ώστε οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται εντός των ορίων που έχει θέσει ο καταναλωτής.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται στον τρόπο πραγματοποίησης μιας αγοράς. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Google Cloud, οι σημερινές υποδομές πληρωμών έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικές ανάγκες, με διαδικασίες εκκαθάρισης που συχνά απαιτούν μία ή δύο ημέρες. Αντίθετα, οι AI agents αναμένεται να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών, αρκετές από τις οποίες θα είναι μικρής αξίας, συμπεριλαμβανομένων μικροπληρωμών. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, όπως ανέφερε, η επένδυση της Google στην ανάπτυξη υποδομής blockchain πρώτου επιπέδου, βασισμένης σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), ικανής να υποστηρίζει μεγάλο όγκο συναλλαγών.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ουδετερότητας των τεχνολογικών υποδομών, αναγνώρισε ότι οι εταιρείες που τις αναπτύσσουν διαθέτουν εμπορικά συμφέροντα. Επισήμανε, ωστόσο, την ανάγκη σαφούς διαχωρισμού ανάμεσα στην υποδομή και στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής. Διευκρίνισε ότι η Google Cloud επιδιώκει να παρέχει την τεχνολογική βάση για τις νέες μορφές πληρωμών και όχι να υποκαταστήσει τις τράπεζες και τους ρυθμιζόμενους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Microsoft: Οι AI agents γίνονται νέο κανάλι πωλήσεων

Στην εμπορική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης επικεντρώθηκε ο Christian Sarafidis της Microsoft, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις λιανικής αντιμετωπίζουν πλέον τους ψηφιακούς βοηθούς ως ένα νέο κανάλι προσέλκυσης πελατών και αύξησης πωλήσεων. Επικαλούμενος έρευνα της Adobe, ανέφερε ότι οι επισκέπτες που προέρχονται μέσω ψηφιακών βοηθών παρουσιάζουν κατά 60% υψηλότερο ποσοστό μετατροπής σε αγορές. Για τους εμπόρους, εξήγησε, οι βασικές προτεραιότητες εξακολουθούν να είναι η αύξηση των πωλήσεων, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών καταστημάτων και ο περιορισμός του κόστους αποδοχής πληρωμών.

Περιέγραψε τρία στάδια ανάπτυξης της αγοράς: την προσαρμογή των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ώστε να εξυπηρετούν AI agents, την απευθείας επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών βοηθών καταναλωτών και επιχειρήσεων και, τελικά, την πραγματοποίηση πλήρως αυτόνομων αγορών.

Το τελευταίο στάδιο, ωστόσο, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμη φάση, με εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό συναλλαγών, παρά τις δοκιμές που πραγματοποιούνται σε συνεργασία και με διεθνή δίκτυα καρτών.

Κεντρικό εμπόδιο παραμένει η εμπιστοσύνη. Κάθε ψηφιακός βοηθός, είτε πρόκειται για το Copilot, το ChatGPT ή το Claude, θα πρέπει να διαθέτει αναγνωρίσιμη ταυτότητα και συγκεκριμένα δικαιώματα, ώστε να αποτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές και ενέργειες κακόβουλων agents. Ο εκπρόσωπος της Microsoft ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της JPMorgan, η οποία, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, μπλοκάρει αλληλεπιδράσεις όταν αναγνωρίζει ότι στην άλλη πλευρά βρίσκεται ψηφιακός βοηθός. Το απαραίτητο πλαίσιο εμπιστοσύνης δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί πλήρως.

NBG Pay: Από την εκτέλεση πληρωμών στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Στον μεταβαλλόμενο ρόλο των παρόχων πληρωμών αναφέρθηκε ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, CEO της NBG Pay, επισημαίνοντας ότι οι πληρωμές ενσωματώνονται ολοένα περισσότερο στην ίδια την αγοραστική διαδικασία.

Οι επιχειρήσεις εξήγησε δεν ενδιαφέρονται πλέον μόνο για την ταχύτητα εκτέλεσης των συναλλαγών και τη λειτουργία των τερματικών. Αναζητούν λύσεις που αυξάνουν τις πωλήσεις, βελτιώνουν τις ταμειακές ροές, αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα δεδομένα και διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Το σημείο πώλησης εξελίσσεται έτσι από απλό μηχανισμό αποδοχής πληρωμών σε ευρύτερη πλατφόρμα επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενοποίησης των διαφορετικών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, από τις πληρωμές και την τιμολόγηση μέχρι τη διαχείριση αποθεμάτων και τα συστήματα ERP. Το ζητούμενο δεν είναι η συνεχής προσθήκη νέων εφαρμογών, αλλά η απλοποίηση της καθημερινής λειτουργίας των εμπόρων. Όπως υπογράμμισε, η επιτυχία ενός παρόχου δεν θα κρίνεται μόνο από την τεχνολογική λύση που προσφέρει, αλλά από το κατά πόσο συμβάλλει πραγματικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Παράλληλα, αναφερόμενος στις συναλλαγές μέσω AI agents, υπογράμμισε ότι ο καταναλωτής πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο του προσωπικού του ψηφιακού βοηθού, ενώ στο νέο οικοσύστημα ενδέχεται να αλληλεπιδρούν διαφορετικοί agents για λογαριασμό καταναλωτών, εμπόρων και εποπτικών αρχών. Επισήμανε ακόμη ότι οι διαφορές στη χρηματοοικονομική παιδεία και στις οικονομικές δυνατότητες των καταναλωτών ενδέχεται να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα με την οποία θα αξιοποιούν αυτές τις τεχνολογίες.

Microsoft: Το παράδειγμα της Société Générale με τους 1.300 συνεργάτες

Στις αλλαγές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη στο εσωτερικό των τραπεζών επανήλθε ο Christian Sarafidis, τονίζοντας ότι ο πραγματικός μετασχηματισμός δεν επιτυγχάνεται με την απλή προσθήκη ψηφιακών εργαλείων, αλλά απαιτεί επανασχεδιασμό των τραπεζικών διαδικασιών.

Όπως εξήγησε, οι τράπεζες καλούνται να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ εξακολουθούν να λειτουργούν με παλαιότερα πληροφοριακά συστήματα. Κρίσιμη προϋπόθεση είναι η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης επιχειρησιακής γνώσης που θα συνδέει δεδομένα, διαδικασίες και κανόνες λειτουργίας, επιτρέποντας στους AI agents να αναλαμβάνουν σύνθετες εργασίες με τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας.

Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα της Société Générale. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η γαλλική τράπεζα χρησιμοποιούσε 1.300 εξωτερικούς συνεργάτες για διαδικασίες ταυτοποίησης και ελέγχου πελατών (KYC). Μετά την αξιοποίηση AI agents, η ίδια εργασία πραγματοποιείται πλέον από 50 άτομα, με υψηλότερη ποιότητα, ενώ οι υπόλοιποι πόροι κατευθύνονται σε άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφέρθηκε επίσης στην Commerzbank και στην Ava, έναν ψηφιακό βοηθό με ανθρώπινη μορφή, που επιτρέπει στους πελάτες να ενημερώνονται για τους λογαριασμούς τους και να ξεκινούν διαδικασίες πληρωμών. H επόμενη φάση θα αφορά τραπεζικά προϊόντα που θα λειτουργούν διαρκώς για λογαριασμό των πελατών, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.

Το κοινό συμπέρασμα των παρεμβάσεων ήταν ότι οι πληρωμές και οι τραπεζικές υπηρεσίες εισέρχονται σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού. Η τεχνολογία μπορεί να αναλάβει ολοένα περισσότερες διαδικασίες, αλλά η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και ο έλεγχος των συναλλαγών παραμένουν καθοριστικές προϋποθέσεις για την ευρεία εφαρμογή της.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το διεθνές συνέδριο Fintech Athens 5.0 έφερε στην Αθήνα κορυφαίους εκπροσώπους της αγοράς, της τεχνολογίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επενδυτικού οικοσυστήματος, με συμμετοχές από διεθνείς κολοσσούς, όπως οι Amazon, Microsoft, Google και Mastercard, καθώς και κορυφαία πανεπιστήμια και φορείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Το Fintech Athens 5.0, που διοργανώνεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία - Fintech» του ΕΚΠΑ, τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης», το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του ΕΚΠΑ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το Greek Fintech Hub, προωθεί τη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ της αγοράς, της τεχνολογίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επενδυτικού οικοσυστήματος, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη και την καινοτομία.

ΑΠΕ