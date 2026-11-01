Ηλεκτρικό ρεύμα: Ανακοινώνονται τα τιμολόγια Νοεμβρίου – Αναμένονται αυξήσεις λόγω ανόδου του φυσικού αερίου (βίντεο)

Σήμερα Κυριακή ανακοινώνονται τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα υπάρξουν αυξήσεις εξαιτίας της μεγάλης ανόδου του φυσικού αερίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, ο Νοέμβριος αρχίζει με το φυσικό αέριο περίπου στα 104 ευρώ τη μεγαβατώρα. Πρόκειται για μια ετήσια μεταβολή -σε σύγκριση με τον περσινό Νοέμβριο- κατά 271%, με το φυσικό αέριο να σημειώνει υψηλό τετραετίας καθώς από τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν να καταγραφούν αυτές οι τιμές.

Με το φυσικό αέριο, σε αυτά τα ύψη είναι προφανές ότι και το κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι πολλές μονάδες χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή, ανεβαίνει.

Όσα καταγράφονται στη χονδρική τιμή του ρεύματος, δείχνουν και τι θα γίνει στη λιανική. Η χονδρική του ρεύματος για τον Οκτώβριο σε μέσα επίπεδα άγγιξε τα 200 ευρώ, 197 ευρώ η μεγαβατώρα για την ακρίβεια.

Τον Σεπτέμβριο ήταν 156 και τον Αύγουστο 133ευρώ/μεγαβατώρα. Σε μία σύγκριση μήνα με μήνα, σημειώθηκε μεταβολή 26%, ενώ σε σύγκριση ετήσιας βάσης, η μεταβολή στη χονδρική του ρεύματος είναι 75%.

Είναι προφανές, όπως τουλάχιστον εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, ότι αυτή η αύξηση, αν όχι στο σύνολό της, τουλάχιστον ένα μέρος της θα περάσει στα τιμολόγια και κυρίως στα πράσινα τιμολόγια, όπου αναμένονται πιο σημαντικές αυξήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για το μήνα Οκτώβριο το πράσινο τιμολόγιο ξεκινούσε περίπου στα 14,7 5 λεπτά η κιλοβατώρα, ενώ το μπλε τιμολόγιο, το σταθερό, ξεκινούσε από τα 11,5 λεπτά, τιμή η οποία είναι αρκετά δελεαστική αλλά δεν είναι ακόμα γνωστό αν θα διατηρηθεί και για τον Νοέμβριο.

Πηγή: www.ertnews.gr