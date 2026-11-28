Μειώνεται η απήχηση των κρυπτονομισμάτων μεταξύ των Ελλήνων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις προτιμήσεις των καταναλωτών στην Ευρωζώνη όσον αφορά τις πληρωμές τους (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area, SPACE).

Από την έρευνα, η οποία διεξάγεται ανά διετία, προκύπτει ότι ο ένας στους δέκα Έλληνες ή ποσοστό λίγο πάνω από το 10% είχε εφέτος στην κατοχή του crypto - περιλαμβανομένων κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένων με το δολάριο ή άλλα στοιχεία ενεργητικού (stablecoins) - από σχεδόν 14% που έφτανε το αντίστοιχο ποσοστό το 2024. Στο 10% ανέρχεται και το ποσοστό των πολιτών της Ευρωζώνης που είχαν επενδύσει σε στοιχεία crypto, αλλά αυτό αυξήθηκε σε σχέση με το 9% πριν από δύο χρόνια.

Πάνω από τα δύο τρίτα (69%) των Ελλήνων που έχουν κρυπτονομίσματα απάντησαν ότι η αγορά τους έγινε για επενδυτικούς σκοπούς, ενώ μόνο το 12% τα χρησιμοποιεί ως μέσο πληρωμών και ένα 18% τα θεωρεί τόσο ως επένδυση όσο και ως μέσο πληρωμών. Αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά στην Ευρωζώνη, με τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών (66%) να βλέπει τα crypto ως επενδυτικά μέσα.

Σημειώνεται ότι οι τιμές των κρυπτονομισμάτων χαρακτηρίζονται από ακραίες διακυμάνσεις και τα προηγούμενα χρόνια είχαν εκδηλωθεί χρεοκοπίες χρηματιστηρίων crypto που έπληξαν την ελκυστικότητά τους. Η τιμή του bitcoin, του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο, διαμορφωνόταν την Παρασκευή περίπου 50% χαμηλότερα σε σχέση με το υψηλό επίπεδο του Οκτωβρίου 2025 (λίγο πάνω από τις 56.000 δολάρια έναντι 104.000 δολαρίων). Ακόμη μεγαλύτερη πτώση σημειώνει εφέτος η τιμή του Ethereum, του δεύτερου μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος, η οποία κατρακύλησε στα 1.569 δολάρια από 4.051 δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2025.

Συνεχίζεται η στροφή στις ψηφιακές πληρωμές

Η έρευνα της ΕΚΤ έδειξε ότι συνεχίζεται η στροφή των καταναλωτών προς τα ψηφιακά μέσα πληρωμών, όπως οι κάρτες, μία τάση που καταγράφεται σταθερά από το 2016 που ξεκίνησε η έρευνα SPACE. Για πρώτη φορά, οι πληρωμές με κάρτες ξεπέρασαν με μικρή διαφορά τα μετρητά και έγιναν η πιο συνηθισμένη μέθοδος πληρωμών στα καταστήματα (Points of Transactions), τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ελλάδα, ενώ συνεχίζουν να αυξάνονται οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Πιο συγκεκριμένα, το 46% των πληρωμών σε καταστήματα στην Ελλάδα έγιναν εφέτος με κάρτες έναντι 45% που ήταν οι πληρωμές που έγιναν με μετρητά, ενώ στην Ευρωζώνη τα ποσοστά ήταν 45% και 44%, αντίστοιχα. Το 7% των πληρωμών στην Ελλάδα και το 9% στην Ευρωζώνη έγιναν με κινητό.

Στο σύνολο των πληρωμών - σε καταστήματα, από απόσταση και μεταξύ προσώπων - οι κάρτες χρησιμοποιήθηκαν σε ποσοστό 43% στην Ευρωζώνη το 2026 έναντι 39% το 2024, ενώ αντίθετα τα μετρητά στο 35% έναντι 40%, αντίστοιχα. Τα μετρητά διατηρούν την υπεροχή τους σε πληρωμές μικρής αξίας και σε διαπροσωπικές πληρωμές. Η μέση πληρωμή με κάρτες μειώθηκε, σημαντικά (από 59 ευρώ το 2019 σε 35 ευρώ εφέτος), δείχνοντας ότι χρησιμοποιούνται για όλο και μικρότερα ποσά, αλλά τα μετρητά εξακολουθούν να κυριαρχούν σε πληρωμές αξίας κάτω των 20 ευρώ. Στις συναλλαγές μεταξύ προσώπων, τα μετρητά αποτελούν τη δημοφιλέστερη μέθοδο πληρωμών με 44% έναντι 25% των πληρωμών με κινητό, 15% της μεταφοράς πίστωσης και 11% των άμεσων πληρωμών.

Θύματα απάτης με κάρτες το 5% των καταναλωτών

Αν και οι ψηφιακές πληρωμές είναι πιο βολικές, η μαζική χρήση τους συνεπάγεται και αυξημένους κινδύνους για τους χρήστες τους από τη δράση απατεώνων. Το 29% των Ελλήνων καταναλωτών δήλωσαν ότι επιχειρήθηκε εξαπάτησή τους και το 5% ανέφεραν ότι έχασαν χρήματα από απατεώνες, με αντίστοιχα ποσοστά (28% και 5%) να καταγράφονται στην Ευρωζώνη. Όσοι έχασαν χρήματα στην Ευρωζώνη, ανέφεραν ότι αυτό έγινε τις περισσότερες φορές μέσω μίας πλαστής ιστοσελίδας, μέσω SMS ή ανταλλαγής μηνυμάτων και μέσω παραπλανητικών e-mails. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχει κάποια αλληλεπικάλυψη μεταξύ αυτών των τριών κατηγοριών καθώς η πρόσβαση σε μία πλαστή ιστοσελίδα απαιτεί κλικάρισμα σε έναν σύνδεσμο που λαμβάνεται μέσω e-mail ή κάποιας μορφής ανταλλαγής μηνυμάτων.

ΑΠΕ