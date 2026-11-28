Στη νέα εποχή για την ελληνική κτηνοτροφία με την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων, στις αγροτικές επιδοτήσεις, αλλά και στο σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης,

μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Σαββατοκύριακο Από τις Πέντε“.

Ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε στην επίσκεψή του σε κτηνοτροφική μονάδα στο Αχίλλειο Μαγνησίας, η οποία διαθέτει 2.300 πρόβατα, όπου παρακολούθησε από κοντά τη διαδικασία τοποθέτησης του ηλεκτρονικού ενδοστομαχικού βόλου, του νέου υποχρεωτικού μέτρου ηλεκτρονικής σήμανσης των αιγοπροβάτων.

Πώς λειτουργεί ο ηλεκτρονικός βόλος – Πόσο κοστίζει

Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό βόλο βάρους 20, 50 ή 70 γραμμαρίων, τον οποίο καταπίνει το ζώο με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού και παραμένει στο στομάχι του καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Ο βόλος διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό τσιπ με μοναδικό κωδικό, ο οποίος μπορεί να αναγνωστεί με ειδικό σαρωτή, επιτρέποντας την ταυτοποίηση του ζώου και την καταγραφή του σε ψηφιακή βάση δεδομένων.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, η διαδικασία είναι γρήγορη και ανώδυνη για το ζώο, ενώ η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες.

Αναφορικά με το κόστος, ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι η τιμή του ηλεκτρονικού βόλου κυμαίνεται περίπου στα 3 ευρώ, διευκρινίζοντας ότι το κόστος της σήμανσης βαρύνει διαχρονικά τον παραγωγό.

Μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου η προθεσμία για εκμεταλλεύσεις άνω των 900 ζώων



Ο κ. Πρωτοψάλτης γνωστοποίησε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν οι προκαταβολές των ενισχύσεων σε περίπου 500.000 αγρότες. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι όσοι έχουν δηλώσει περισσότερα από 900 ζώα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης θα πρέπει μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου να έχουν προχωρήσει στην τοποθέτηση των ηλεκτρονικών βόλων.

Στόχος του μέτρου είναι η ακριβής καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, η ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και η διασφάλιση ότι οι επιδοτήσεις θα καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους. «Ποιος θα κερδίσει από αυτό; Ο έντιμος κτηνοτρόφος. Οι επιδοτήσεις θα πηγαίνουν σε αυτούς που έχουν τα ζώα και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο», υπογράμμισε.

Όπως αποκάλυψε, το υπουργείο έχει δεχθεί επιστολή και από κτηνοτρόφους βοοειδών, οι οποίοι ζητούν την υποχρεωτική εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος σήμανσης και στα δικά τους ζώα. «Είναι μια νέα σελίδα, μια νέα εποχή για την ελληνική κτηνοτροφία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το επόμενο διάστημα σχεδιάζεται ενημερωτική εκστρατεία για το νέο μέτρο.

Λείπουν 70.000 εργάτες γης - Σοβαρά προβλήματα στη συγκομιδή της ελιάς



Στο σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα αναφέρθηκε από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Μόσχος Κορασίδης.

Όπως επισήμανε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΘΕΑΣ, από την ελληνική γεωργία λείπουν περίπου 70.000 εργάτες γης, με το πρόβλημα να είναι ιδιαίτερα έντονο αυτή την περίοδο στη συγκομιδή της ελιάς.

Η έλλειψη εργατικών χεριών, η αύξηση των ημερομισθίων, η ερήμωση της υπαίθρου και η υποχώρηση της τιμής του ελαιολάδου δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για τους παραγωγούς, με αποτέλεσμα μέρος της φετινής παραγωγής να κινδυνεύει να μείνει ασυγκόμιστο.

Στους παράγοντες που έχουν οδηγήσει στη μείωση της τιμής του ελαιολάδου συμπεριέλαβε την αυξημένη παραγωγή της Ισπανίας, καθώς και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, όπως η Τυνησία, στο πλαίσιο των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχεδόν διπλασιάστηκαν τα ημερομίσθια – Στα 5 ευρώ πρέπει να πλησιάσει η τιμή του ελαιολάδου

Ο κ. Κορασίδης ανέφερε ότι πριν από δύο χρόνια το μέσο ημερομίσθιο ενός εργάτη γης κυμαινόταν μεταξύ 35 και 40 ευρώ, ενώ σήμερα τα ποσά αυτά έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Όπως εξήγησε, με δεδομένο το αυξημένο κόστος ενέργειας, παραγωγής και εργατικών χεριών, η σημερινή τιμή παραγωγού, που κινείται λίγο πάνω από τα 3 ευρώ το κιλό, δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των ελαιοπαραγωγών. «Χρειάζεται σίγουρα να πλησιάσει προς τα 5 ευρώ για να έχουμε μία ανταπόδοση και διατήρηση της φυτείας», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του και για την επόμενη παραγωγική χρονιά, λόγω των αποθεμάτων και της πίεσης που ασκείται στις τιμές.

Πρωτοψάλτης: Χρειάζεται πολυετές σχέδιο για τους εργάτες γης



Αναφερόμενος στο ζήτημα των μετακλήσεων εργατών γης από τρίτες χώρες, ο κ. Πρωτοψάλτης αναγνώρισε ότι, παρά τις πρωτοβουλίες και τις διακρατικές συμφωνίες που έχουν δρομολογηθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι ακόμη και σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας παρατηρείται περιορισμένο ενδιαφέρον για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες. «Θέλει ένα πολυετές σχέδιο, ένα συγκροτημένο πλάνο, γιατί με σπασμωδικές κινήσεις δεν πρόκειται να λυθεί. Είναι μεγάλη πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα στη χώρα», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο κ. Κορασίδης ζήτησε την επιτάχυνση των διαδικασιών μετάκλησης, με τη συνδρομή των Περιφερειών, του υπουργείου Εξωτερικών, των προξενείων και των πρεσβειών, ώστε οι εργάτες γης να φτάνουν στη χώρα εγκαίρως για τις ανάγκες της συγκομιδής.