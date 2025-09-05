Πιερρακάκης: Αναπτυσσόμαστε με ρυθμό μεγαλύτερο από πολλά ευρωπαϊκά κράτη

Με ρυθμούς 2,3% αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία την τρέχουσα περίοδο, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του στη δεύτερη ημέρα στο πέμπτο μητροπολιτικό συνέδριο του Economist, που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.

Υπογράμμισε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης είναι μεγαλύτερος από πολλά ευρωπαϊκά κράτη, τονίζοντας πως «φυσικά μπορούμε να τα πάμε καλύτερα, θα κάνουμε περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Ο κόσμος θέλει παραπάνω από μάς». Και λέγοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις «είναι ο μοναδικός τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά».

Σημείωσε ότι θα πρέπει να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος που επισημαίνοντας ότι τώρα η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα είναι σε σωστό "μονοπάτι".

«Εάν δείτε τη μακροοϊκονομική χρήση των ψηφιακών μέσων στην ΑΑΔΕ είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες. Εάν δείτε τι είχε γίνει το 2008 είναι ότι το οικονομικό μοντέλο απέτυχε, είχε βασιστεί στην κατανάλωση» είπε, προσθέτοντας ότι «οι επενδύσεις στο ΑΕΠ, όταν αναλάβαμε ήταν 11% και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 21%. Τώρα είμαστε στο 15,3%, δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε ακόμη αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Όσον αφορά τις εξαγωγές ως προς το ΑΕΠ, εάν δούμε το 2008, ήταν 20% και τώρα έχει φτάσει το 42%, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 51%», ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του πως «εμείς μπορεί να φτάσουμε και στο 60%».

«Από δημοσιονομική άποψη είμαστε εντάξει. Όσον αφορά την ανάπτυξη, το μοντέλο έχει αλλάξει, όμως απαιτούνται επενδύσεις στις υποδομές, την εξάλειψη κάποιων φραγμών αλλά πορευόμαστε προς τα εκεί και θα τα καταφέρουμε» δήλωσε.

Μιλώντας για τα όσα θα πει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την αυριανή του ομιλία από το βήμα της ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «θα ακούσετε όχι μια παραδοσιακή ομιλία για εξαγγελίες δαπανών αλλά μια ομιλία που θα περιλαμβάνει έναν κατάλογο μεταρρυθμίσεων. Θα δούμε πως θα ενισχύσουμε με όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις την οικονομία και τη χώρα».

Τόνισε ότι τα αγροτικά προϊόντα μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας.

Συμπλήρωσε πως η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο δυναμικό, και πολλές υπάρχουν ικανότητες. Η επανεκπαίδευση (Reskiling), όπως είπε, μπορεί να γίνει από θεσμούς και τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει ένα σχετικό πλάνο από το υπουργείο Παιδείας.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χαρακτήρισε τη διεθνή οικονομική αβεβαιότητα και τους δασμούς ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Μίλησε για την αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους λέγοντας ότι «αυτή η γενιά δεν θέλει να περάσει στην επόμενη γενιά το λογαριασμό, παρόλο που το ύψος του λογαριασμού είναι υψηλό».

Σημείωσε ότι η αποκλιμάκωσή του είναι ταχεία και «συγκριτικά με χώρες, όπως την Ιταλία πάμε καλύτερα, εάν κοιτάξουμε τα 10ετή ομόλογα», επισημαίνοντας ότι αυτό «μαρτυράει ότι η οικονομία της χώρας προχωράει».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια ανάκτησης του εδάφους που χάθηκε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, λέγοντας ότι η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση και προσθέτοντας ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν και χρειάζεται να εξαλειφθούν κάποιοι περιορισμοί στην οικονομία.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πιο γραφειοκρατικές χώρες κάτι το οποίο πλέον έχει αλλάξει μιας και έχει προχωρήσει κατά πολύ η ψηφιοποίηση υπηρεσιών υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν δεδομένα όλα όσα έγιναν». Και υπογράμμισε: «τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να αυξήσουμε το ρυθμό ανάπτυξης».

Μιλώντας για την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΗΠΑ σημείωσε ότι η Ευρώπη ήθελε δασμούς 0%, ωστόσο «αυτό που είπαμε είναι ότι μια συμφωνία είναι καλύτερη από καμία συμφωνία».

Αναφορικά με τη Θεσσαλονίκη τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «γίνεται ένα hub και αυτό φαίνεται από τη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Έχει αυξηθεί ο τουρισμός, έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις υποδομών, όμως υπάρχει ένα σημαντικό πρότζεκτ που δεν είναι άλλο από το μετρό. Υπογραμμίζει ότι πράγματα που ήταν αδύνατα στο παρελθόν παίρνουν σάρκα και οστά».

ΑΠΕ-ΜΠΕ