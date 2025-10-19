Ναυαρίνο χωρίς Ρώσους – Η Πύλος της ντροπής

Της τελευταίες ημέρες και εν όψη της εορτής των Ναυαρινείων γίνετε μεγάλη φασαρία γιατί δεν καλέστηκαν οι Ρώσοι.

Η κατάντια έχει ονοματεπώνυμο: Δήμος Πύλου, Περιφέρεια Πελοποννήσου και Υπουργείο Εξωτερικών.

Στην Πύλο, εκεί που κάποτε αντήχησαν οι κανονιές του Ναυαρίνου και γεννήθηκε η ελεύθερη Ελλάδα, σήμερα επικρατεί σιωπή. Όχι από σεβασμό – από δειλία.

Από το 2022 και μετά, στις επίσημες εκδηλώσεις για τη μάχη που έσωσε το έθνος, οι Ρώσοι δεν προσκαλούνται.

Έτσι, η Πλατεία των Τριών Ναυάρχων έγινε πλατεία των δύο και μισών, γιατί ο τρίτος –ο Ρώσος Ναύαρχος Χέυδεν– «δεν βολεύει».

Κι αυτό το έγκλημα δεν το έκανε ο εχθρός.

Το έκαναν οι δικοί μας, οι γονατισμένοι μπροστά στις πρεσβείες, οι «έξυπνοι» της διπλωματίας που νομίζουν ότι η Ιστορία είναι χαρτί για διαπραγμάτευση.

Η Ιστορία δεν σβήνεται με πρόσκληση

Το Ναυαρίνο δεν ήταν ούτε ευρωπαϊκό συνέδριο, ούτε “event”. Ήταν η μάχη που σκότωσε την αυτοκρατορία των Σουλτάνων και γέννησε την Ελλάδα.

Και τότε, τρεις στόλοι –Βρετανικός, Γαλλικός και Ρωσικός– έγραψαν με φωτιά τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Όχι δύο. Τρεις.

Όποιος το ξεχνά, δεν είναι απλώς αμόρφωτος – είναι συνεργός στην αλλοίωση της εθνικής μνήμης.

Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να μετατρέψουν τον Ναύαρχο Χέυδεν σε «ανεπιθύμητο» πρόσωπο;

Ποιος τους εξουσιοδότησε να πετσοκόψουν την Ιστορία για να μην δυσαρεστηθούν οι «σύμμαχοι της στιγμής»;

Η Ελλάδα δεν χρωστάει ευγένεια σε κανέναν που της ζητά να ξεχάσει ποιος την ελευθέρωσε.

Από έθνος αγωνιστών, γίναμε χώρα υποτελών

Ο Δήμος, η Περιφέρεια και το Υπουργείο Εξωτερικών καμαρώνουν για τις «εκδηλώσεις μνήμης», μα η μνήμη τους φτάνει μέχρι εκεί που το επιτρέπει η πρεσβεία των ισχυρών.

Κρύβουν τον Ρώσο, αλλά δεν ντρέπονται να καταθέτουν στεφάνια κάτω από μισές σημαίες.

Αυτή δεν είναι διπλωματία – είναι εθνική τύφλωση.

Το Ναυαρίνο χωρίς Ρώσους είναι σαν την Επανάσταση του ’21 χωρίς τον Κολοκοτρώνη.

Είναι ψέμα. Και όποιος το υποστηρίζει, προδίδει τη χώρα του με σιωπή.

Η Ιστορία δεν γονατίζει

Η Ελλάδα δεν γεννήθηκε με ανακοινώσεις Υπουργείων. Γεννήθηκε από κανονιές, αίμα και πίστη.

Κι αν κάποιοι πιστεύουν ότι με το να σβήνουν συμμάχους γράφουν νέα Ιστορία, ας ξέρουν τούτο:

όποιος σβήνει τον Χέυδεν, σβήνει το ίδιο το Ναυαρίνο.

Κι όποιος σβήνει το Ναυαρίνο, σβήνει την ψυχή της Ελλάδας.

Γιατί η Ιστορία δεν συγχωρεί

Και μια μέρα, τα παιδιά αυτής της γης θα σταθούν ξανά στην πλατεία της Πύλου και θα φωνάξουν:

«Εδώ πολέμησαν τρεις, όχι δύο! Γιατί η Ελλάδα γεννήθηκε ολόκληρη, η αλήθεια δεν παραγράφεται ,η μνήμη δεν εκχωρείται και η Ελλάδα δεν γράφεται μισή.