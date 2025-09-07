Συνέντευξη Τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ: Τι απάντησε για εκλογικό νόμο, ελληνοτουρκικά, στεγαστικό, ξένα πανεπιστήμια, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τσίπρα (βίντεο)

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Έκθεση.

Μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του για μειώσεις στη φορολογία, αυξήσεις μισθών και παρεμβάσεις στην αγορά στέγης στον αντίποδα της αντιμετώπισης της ακρίβειας και του δημογραφικού ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου στον εκλογικό νόμο, τα ελληνοτουρκικά, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, τα ξένα πανεπιστήμια και τις πανελλαδικές αλλά και την πιθανή επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα.

Για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο

Στην πρώτη του απάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξηγήσουν πώς θα επανέφεραν τον 13ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους.

«Παρουσίασα την πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση στη Μεταπολίτευση, τόνισε ο πρωθυπουργός. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υιοθετούν μέτρα λιτότητας. Εμείς είμαστε στην αντίθετη θέση. Έχουμε απόθεμα και μπορούμε να μοιράσουμε μέρισμα 1,6 δισ. ευρώ στους πολίτες. Δεν μπορούμε παραπάνω, γιατί θα σήμαινε παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων. Δεν μπορείς να έχεις και τον 13ο μισθό και τις φοροαπαλλαγές που ανακοινώσαμε».

Φοροελαφρύνσεις και ακρίβεια

«Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, που έχει βγει στην αγορά εργασίας, με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ, είναι πολύ τολμηρό. Όλη μας η στόχευση είναι η αύξηση του εισοδήματος. Το όφελος για τα νοικοκυριά θα είναι πολύ σημαντικό. Η μάχη κατά της ακρίβειας σημαίνει παρεμβάσεις στις τιμές των τροφίμων, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη κάθε νοικοκυριού, για να αντιμετωπίσει τη συσσωρευμένη ακρίβεια».

Εκλογικός νόμος

Σε ερώτηση για την προσεχή εκλογική αναμέτρηση ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι πιστεύει στις μονοκομματικές κυβερνήσεις.

«Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Και το 2023 πίστευαν ότι η αυτοδυναμία δεν ήταν εφικτή, αλλά την πετύχαμε. Οι εκλογές του 2027 δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Σχετικά με τη θέση της Λευκωσίας για το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, ο πρωθυπουργός τόνισε την πεποίθησή του ότι τελικά το έργο θα πραγματοποιηθεί.

«Η Κύπρος θα επωφεληθεί από το καλώδιο. Για να γίνει το έργο, πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο».

Πρόσθεσε ότι για την Ελλάδα αυτό δεν είναι το μοναδικό έργο διασύνδεσης, αναφερόμενος στις διασυνδέσεις της ηπειρωτικής χώρας με την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο.

Παραβατικότητα και οργανωμένο έγκλημα

Σε ερώτηση για την παραβατικότητα και το οργανωμένο έγκλημα, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε, «η καλύτερη απόδειξη είναι η αποκάλυψη τόσων κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία αντιμετωπίζονται πολύ αποτελεσματικά από τη νέα διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος». Τόνισε πως υπάρχει μεγάλη αυστηροποίηση με τον νέο ΚΟΚ και τα συστήματα τεχνολογίας. «Θα κερδίσουμε όλες τις μάχες; Όχι. Αλλά θα συνεχίσουμε», τόνισε.

Μεταναστευτικό και αιτήματα ασύλου

«Είχα πει ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική στο μεταναστευτικό», τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης σε ερώτηση για το μεταναστευτικό.

«Η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών αποτελούν πρώτη πολιτική προτεραιότητα όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης. Και θα κάνω ό, τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα περιορίσω στο ελάχιστο δυνατόν την παράνομη μετανάστευση εντός της πατρίδας μας. Και νομίζω ότι και τα μέτρα τα έκτακτα, τα οποία πήραμε στην περίπτωση των αυξημένων ροών από τη Λιβύη, οι οποίες διαπιστώθηκαν τους πρώτους μήνες του 2025, είχαν ήδη αποτελέσματα».

Και εξήγησε: «Άρα, η πολιτική αυτή είχε σαφέστατα αποτελέσματα, όπως αποτελεσματική είναι και η πολιτική της φύλαξης των συνόρων και στον Έβρο, όπου ο φράχτης επεκτείνεται, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο» και πως «δεν έχουμε πάρει την οριστική μας απόφαση ακόμα αν θα επεκτείνουμε την άρση εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Ήταν ένα προσωρινό μέτρο. Μακάρι να μη χρειαστεί να το επεκτείνουμε».

Τσίπρας και rebranding

Σε ερώτηση για τον Αλ. Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός είπε πως η όποια πιθανή επανάκαμψή του αφορά στο χώρο της Κεντροαριστεράς και θύμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Νομίζω ότι γνωρίζετε το πώς έχω πορευθεί πολιτικά και στις εκλογές. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κύριο Τσίπρα. Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών και με τους πολίτες συνομιλούμε και αυτούς πρέπει να πείσουμε τελικά ότι η δική μας κυβερνητική πρόταση είναι η πιο αξιόπιστη για να μας τιμήσουν τελικά με την με την εμπιστοσύνη τους», εξήγησε. Τόνισε ωστόσο, πως ο κ. Τσίπρας, «απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Ελληνοτουρκικά

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως, «ο σχεδιασμός της Ελλάδος δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αποδείξαμε και έμπρακτα».

«Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από μία θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χωρίς ποτέ να κάνω εκπτώσεις ως προς τα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας» και πως «σε σχέση με το πού βρισκόμασταν πριν από έναν χρόνο, πράγματι έχουν αλλάξει αρκετά στο πεδίο και έχουν αλλάξει, διότι η Ελλάδα έκανε μια σειρά από κινήσεις όπου απέδειξε ότι ασκεί και την κυριαρχία της, αλλά και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τρόπο διαφορετικό από ό, τι συνέβαινε στο παρελθόν».

Πρόσθεσε σε άλλο σημέιο πως, «είναι προφανές ότι το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία. Eπαναλάβω με απόλυτη σαφήνεια, ότι όσο υπάρχει το casus belli στο τραπέζι και όσο η Τουρκία και σε άλλα πεδία επιδεικνύει έναν αναθεωρητισμό ο οποίος είναι εις βάρος της Ελλάδος, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE». Εξήγησε δε πως θα εξακολουθεί να μιλά με τον κ. Ερντογάν και να είναι πολύ ειλικρινής μαζί του.

