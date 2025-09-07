Χατζηδάκης: Η επιχειρηματικότητα είναι θεμέλιο ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής

«Η ελληνική κυβέρνηση δεν ενοχοποίησε ούτε μία στιγμή την επιχειρηματικότητα. Αντιθέτως, τη στηρίζει έμπρακτα με έργα και όχι λόγια», επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι τα νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων -και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων- που ανακοίνωσε μόλις χθες ο πρωθυπουργός, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, αποδεικνύουν τη δέσμευση της κυβέρνησης για ουσιαστική αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική.

Κατά την τοποθέτησή του στην τελετή εγκαινίων του περιπτέρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και ενδεικτικά τόνισε ότι μειώθηκε ο εταιρικός φόρος από το 28% στο 22%, ενώ ο φόρος στα μερίσματα περιορίστηκε σημαντικά, στο 5%.

Πρόσθεσε δε, ότι παρά τις άδικες, όπως τις χαρακτήρισε, κριτικές που εξακολουθεί να δέχεται, η κυβέρνηση προχώρησε επίσης στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, μέσω αλλεπάλληλων κυμάτων μεταρρυθμίσεων.

Παράλληλα, όπως επισήμανε, έχουν υιοθετηθεί μια σειρά από στοχευμένα προγράμματα, είτε μέσω του ΕΣΠΑ είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία ενισχύουν έμπρακτα την επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η δυναμική αυτή ενισχύεται και μέσω της εξυγίανσης των τραπεζών, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική πιστωτική επέκταση, εξέλιξη που γίνεται ακόμη πιο αισθητή τους τελευταίους μήνες.

Αναφερόμενος στη χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογράμμισε πως «ουσιαστικά παρουσίασε και νέο πακέτο μέτρων ύψους 2,23 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις - με έμφαση στις μικρομεσαίες». «Ίσως δεν έγινε επαρκώς κατανοητό, και θέλω να το υπογραμμίσω», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Όπως εξήγησε, τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού και στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

«Μόνο για την ενεργειακή εξοικονόμηση, παρουσιάστηκε νέο πρόγραμμα ύψους 700 εκατ. ευρώ», επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι επιπλέον, ανακοινώθηκε νέα στήριξη από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ύψους 780 εκατ. ευρώ, καθώς και 200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των βιομηχανιών σε σχέση με το ενεργειακό κόστος.

«Αυτά δεν είναι πράγματα που λέω εγώ σήμερα. Τα είπε χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα μέτρα έρχονται ως συνέχεια μιας σειράς παρεμβάσεων για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα. Πρόκειται, όπως τόνισε, για μέτρα που δίνουν καινούργιες, ρεαλιστικές απαντήσεις στην προσπάθεια να προχωρήσει η χώρα μπροστά.

Η επιχειρηματικότητα, το θεμέλιο της ανάπτυξης και μιας ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής

«Είμαστε εδώ και προχωρούμε όλοι μαζί. Δεν ενοχοποιήσαμε ούτε μια στιγμή την επιχείρηση. Αντιθέτως, κάθε μέρα υπογραμμίζουμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης - και, ταυτόχρονα, το θεμέλιο μιας ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής. Με αυτή την αντίληψη θα συνεχίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λέγοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους, προσπαθώντας να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο περιθώριο, ώστε τα μέτρα να είναι δίκαια και αποτελεσματικά, ο κ. Χατζηδάκης εξήρε τον κομβικό ρόλο του ΣΒΕ, ο οποίος, όπως είπε, «όντας ένας από τους έξι κοινωνικούς εταίρους λειτουργεί ως πολύτιμος σύμβουλος της κυβέρνησης».

Απευθυνόμενος στην πρόεδρο του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη, ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης είπε: «Αγαπητή πρόεδρε, να είστε σίγουρη ότι είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας, έτσι ώστε να προχωράμε μαζί μπροστά. Ξέρουμε ότι αν πάνε καλά οι επιχειρήσεις σας θα πάνε καλά και οι υπάλληλοί σας και θα πάει καλά και η ελληνική οικονομία».

Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να παράγει και να εξάγει

Αφού επισήμανε ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να παράγει και να εξάγει, ο κ. Χατζηδάκης έδωσε έμφαση σε δύο βασικές αρχές της οικονομικής πολιτικής: να μην ξοδεύει περισσότερα από όσα αντέχει και να ενισχύει την παραγωγική της βάση με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και εξωστρέφεια.

«Στη Μακεδονία και τη Θράκη, παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν πολλές ζωντανές, δημιουργικές, παραγωγικές και εξωστρεφείς βιομηχανίες. Εδώ χτυπά η καρδιά της μεταποίησης της χώρας», τόνισε και υπογράμμισε πως η στήριξη αυτών των επιχειρήσεων δεν αφορά μόνο τις ίδιες, αλλά και τους εργαζόμενους, τους ανέργους που βρίσκουν δουλειά και τελικά ολόκληρη την κοινωνία.

ΣΒΕ: «Η παρουσία Χατζηδάκη αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξη της κυβέρνησης στη βιομηχανία»

Την ικανοποίησή της για την παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο περίπτερο του ΣΒΕ, εξέφρασε η πρόεδρος του φορέα Λουκία Σαράντη, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την ανάγκη χάραξης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη βιομηχανία στη χώρα μας.

«Η επίσκεψή του καταδεικνύει ξεκάθαρα τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τη βιομηχανία και το έργο του συνδέσμου», υπογράμμισε στην τοποθέτησή της η κ. Σαράντη. Σημείωσε, δε, ότι η χρονική συγκυρία είναι εξαιρετικά θετική για την έναρξη νέων συνεργασιών, καινοτόμων πρωτοβουλιών αλλά και για τη διαμόρφωση ενιαίας, εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία, ένα πάγιο αίτημα του ΣΒΕ εδώ και χρόνια.

«Φέτος, η χρονιά για το ΣΒΕ στην 89η ΔΕΘ, είναι αφιερωμένη στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Θα δείτε, γύρω από πολλές εταιρείες - μέλη μας, το έργο τους στον τομέα αυτό. Η βιομηχανία στηρίζει δυνατά την υπεύθυνη λειτουργία, το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια ευχαρίστησε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για την παρουσία του και υπογράμμισε τη σημασία της ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας μεταξύ κυβέρνησης και παραγωγικών δυνάμεων.

Στην τελετή εγκαινίων του περιπτέρου του ΣΒΕ εντός της 89ης ΔΕΘ, παρευρέθηκαν -μεταξύ άλλων-ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας, επικεφαλής και εκπρόσωποι όλων των παραγωγικών φορέων της πόλης.

