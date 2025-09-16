Αλ. Χαρίτσης: Αφού η κυβέρνηση διέλυσε τον ενιαίο χώρο της έρευνας τώρα μελετά την ίδρυση υπουργείου

Τις δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι μελετά την ίδρυση υπουργείου Έρευνας και Ανάπτυξης για την «ενοποίηση του χώρου της έρευνας» σχολιάζει με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, καταλογίζοντάς του ότι υπήρχε ενιαίος χώρος έρευνας και τον «διέλυσε».

«Τον διαλύσατε όταν μεταφέρατε τη Γενική Γραμματεία Έρευνας στο υπουργείο Ανάπτυξης. Τον διαλύσατε με την πλήρη υποβάθμιση και απαξίωση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που είχαμε ιδρύσει το 2016. Τον διαλύσατε όταν στις "Συμπράξεις Αριστείας" και στο "Trust your Stars" καταπατήσατε όλους τους βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες στην αξιολόγηση των προγραμμάτων, όπως κατήγγειλαν σε ανοιχτή επιστολή τους 875 ερευνητές και επιστήμονες. Τον διαλύσατε με τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και την προκήρυξη προγραμμάτων που απέκλειαν τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Τον διαλύσατε με τη συστηματική υποχρηματοδότηση της έρευνας», αναφέρει και προσθέτει:

«Δεν το λέω εγώ. Το λέει καλύτερα από μένα ο πρώην πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, κ. Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας, διαπρεπής επιστήμονας, που παραιτήθηκε -όπως και σχεδόν όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, παρότι διορίστηκε από την κυβέρνησή σας: "η έρευνα δεν είναι στις προτεραιότητες του [Πρωθυπουργού]"».

«Αριστεία στην κοροϊδία κ. Μητσοτάκη», καταλήγει η ανάρτησή του Αλ. Χαρίτση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ