Στην Αλεξανδρούπολη στις 6-8 Νοεμβρίου το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Στην Αλεξανδρούπολη θα διεξαχθεί το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδα – ΚΕΔΕ, το χρονικό διάστημα 6-8 Νοεμβρίου 2025.

Κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου είναι «Επιτέλους Αυτοδιοίκηση» και στόχος των διοργανωτών είναι: «Μια Ελλάδα που θα εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για πρόοδο, ευημερία και καλύτερη καθημερινότητα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του».

Το παρόν θα δώσουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων.

Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

-Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

-Περιβάλλον, Ενέργεια, Απορρίμματα, Διαχείριση Υδάτων, Χωροταξία.

-Νησιωτικότητα – Ορεινότητα και Τουριστική Ανάπτυξη.

-Παρουσίαση μελέτης του Ι.Τ.Α. για την παραβατικότητα των νέων.

-Προσφυγική Κρίση – Μεταναστευτικό.

