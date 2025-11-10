Νέα Αριστερά: Βαθαίνει το ρήγμα για τις συνεργασίες

Βαθαίνει το ρήγμα στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς για το ζήτημα των συνεργασιών μετά και τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής που ολοκληρώθηκαν χθες, Κυριακή, στις οποίες η πλευρά των «ανθενωτικών» (Σακελλαρίδης, Τσακαλώτος και στελέχη της παλιάς «Ομπρέλας») πλειοψήφησε.

Οι τοποθετήσεις, αλλά και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποκρυστάλλωσαν εκ νέου το χάσμα ανάμεσα στα στελέχη που εισηγούνται τη συνεργασία των «προοδευτικών δυνάμεων» (Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος και η πλειοψηφία των βουλευτών του κόμματος), με το βλέμμα στραμμένο και στις πρωτοβουλίες που αναμένεται να λάβει ο Αλέξης Τσίπρας, και σε εκείνα που υποστηρίζουν τη «γραμμή» της αυτόνομης πορείας, κοιτώντας περισσότερο προς την Αριστερά παρά προς την Κεντροαριστερά.

«Η Νέα Αριστερά (πρέπει) να εργαστεί για τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου και ενός κοινού ψηφοδελτίου με όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον χώρο της Αριστεράς, της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας», ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης από το βήμα της Κ.Ε. Σημειώνεται πως ο κ. Χαρίτσης πρότεινε διεξαγωγή εσωκομματικού δημοψηφίσματος με τη συμμετοχή των μελών για το ζήτημα των συνεργασιών, εκπέμποντας το μήνυμα ότι είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η πορεία του χώρου άμεσα.

«Το ζητούμενο δεν είναι να συνεννοηθούν κορυφές ή να επαναλάβουμε κεντροαριστερά σχήματα διαχείρισης, αλλά να ξαναζωντανέψουμε την κοινωνική ενέργεια από τα κάτω», ανέφερε το κείμενο της πλευράς Σακελλαρίδη – Τσακαλώτου το οποίο πλειοψήφησε. Η εν λόγω πρόταση έλαβε 80 ψήφους έναντι της πρότασης Χαρίτση που έλαβε 58 ψήφους, ενώ 6 ψήφους έλαβε η πρόταση για Εκτακτο Συνέδριο με εκλογή νέων αντιπροσώπων.

Πηγή: www.kathimerini.gr