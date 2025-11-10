Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» για το βιβλίο του

Σχετικά με το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» θα μιλήσει για πρώτη φορά αύριο Τρίτη ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα εξηγήσει τι τον ώθησε να γράψει το συγκεκριμένο πόνημα και θα μιλήσει για όλα αυτά που τον ενέπνευσαν αλλά και τον δυσκόλεψαν.

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Bookvoice – The podcast σε μία συζήτηση με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο θα παρουσιάσει επίσης τον σκελετό του βιβλίου του.

Σε ανάρτησή του κοινωνικά δίκτυα ο πρώην πρωθυπουργός, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο αναφέρεται στην «Ιθάκη» και εξηγεί γιατί επέλεξε τον συγκεκριμένο τίτλο για το βιβλίο του.

«Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Όλοι μας βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας Ιθάκες. Έχει να κάνει και με την πολιτική. Έχει να κάνει με την Αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου», είπε αρχικά στο απόσπασμα ο Αλέξης Τσίπρας.

«Δεν σταματάει, αυτό δεν σταματάει ποτέ και η Ιθάκη είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται. Υπό αυτήν την έννοια έχει έτσι και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα. Τον επέλεξα βέβαια εδώ και ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει τελικά πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά», προσέθεσε. Υπενθυμίζεται ότι οι εκδόσεις Gutenberg ανακοίνωσαν ότι το βιβλίο θα παρουσιαστεί στις 3 Δεκεμβρίου σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς (Αθήνα-Βουκουρεστίου 5). Το βιβλίο θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Πηγή: ertnews.gr