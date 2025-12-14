ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές οι κατηγορίες στους συλληφθέντες της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις (βίντεο)

Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες καλούνται να λογοδοτήσουν ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή οι 16 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφθασαν νωρίς το πρωί της Κυριακής (14/13) στην Αθήνα με το πλοίο από την Κρήτη.

Αμέσως μετά τον κατάπλου του πλοίου στον Πειραιά, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως, όπου η αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέας, μετά από πολύωρη διαδικασία, απήγγειλε εναντίον τους βαρύτατες κατηγορίες.

Τα αδικήματα σχετίζονται με τη λειτουργία και δράση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος μεγάλου οικονομικού αντικειμένου σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλα σχετικά με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.

Συγκεκριμένα, επτά κακουργήματα περιλαμβάνονται στην δίωξη που άσκησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας σε βάρος των εμπλεκομένων στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση από την Κρήτη που επί σειρά ετών λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα αδικήματα που κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι αφορούν:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, από κοινού

Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου

Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Οι συλληφθέντες που έχουν οδηγηθεί στην Ευελπίδων για να περάσουν από το γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή, φέρονται να μην αποδέχονται τις κατηγορίες.

Κατά τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι φέρονται από το 2019 μέχρι το 2025 να προχωρούσαν στην υποβολή ψευδών δηλώσεων μέσω των οποίων κατάφερναν να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, η μεταγωγή με τους κατηγορούμενους πήρε τον δρόμο για την Ευελπίδων ώστε οι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στο ανακριτικό γραφείο,

Όπως εκτιμάται, οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν από τον ανακριτή να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους, ώστε να ενημερωθούν για τα στοιχεία της υπόθεσης και για όσα τους καταλογίζει η ογκώδης δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης η κατά τη δικογραφία, εγκληματική οργάνωση δρούσε συνεχώς από το 2019 έως την εξάρθρωσή της την περασμένη Παρασκευή με τις συλλήψεις στην Κρήτη. Μία σύλληψη, συγγενικού προσώπου εμπλεκόμενης στην υπόθεση, αφορά κακουργηματική παράβαση του νόμου περί όπλων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια ελέγχων σε χώρο της κατηγορουμένης. Ο εν λόγω έχει παραπεμφθεί ενώπιον του Ανακριτή στην Κρήτη.

To ποσό που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από την παράνομη δράση της υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αποτελεί και τη ζημία που προκλήθηκε τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στο ελληνικό δημόσιο.

Εκτός από τους συλληφθέντες, στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να καρπώνονταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν, από το 2019 έως το 2025. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για πρόσωπα, εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

