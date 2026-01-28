Σύγκρουση Λαζαρίδη και Χρηστίδη στη Βουλή για τα Ίμια: «Οδηγήσατε τους τρεις ήρωες στον θάνατο»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης απαντώντας στον πρόεδρο της "Νίκης" Δημήτρη Νατσιό για τις αναφορές που έκανε νωρίτερα σχετικά με την κρίση των Ιμίων ανέφερε αρχικά πως «η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ -όπως είδαμε και στο τελευταίο ντοκιμαντέρ του κ. Παπαχελά στον ΣΚΑΙ- αποδεικνύεται περίτρανα ότι ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη οδηγώντας στο "γκριζάρισμα" του Αιγαίου Πελάγους με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες» και συνέχισε: «Άκουσα όμως τον κ. Νατσιό ταυτόχρονα να κατηγορεί την κυβέρνηση για ενδοτισμό και συνεχείς υποχωρήσεις στο Αιγαίο. Την κυβέρνηση, η οποία έχει μεγαλώσει την Ελλάδα και την έχει θωρακίσει με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Πρόσφατα άλλωστε, πριν λίγες ημέρες, είναι που υποδεχθήκαμε την πιο σύγχρονη φρεγάτα στον κόσμο την "Κίμων"». Στο σημείο αυτό ρώτησε τον πρόεδρο της "Νίκης" «πού ακριβώς εδράζεται αυτή η προσέγγισής σας περί ενδοτισμού και για συνεχείς υποχωρήσεις στο Αιγαίου;» προσθέτοντας «μην μου πείτε περί του θέματος του "καλωδίου" (σ.σ. της διασύνδεσης με την Κύπρο) γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα ζητήματα που υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και βεβαίως υπάρχει η δέσμευση της κυβερνήσεως και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι αυτό το έργο θα γίνει».

«Εγώ μεθαύριο θα πάω στα Ίμια. Τα Ίμια είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας, "ναι" ή "όχι"; Πέρυσι πήγε ο βουλευτής μας και όταν ζήτησε να πάει απέναντι στα Ίμια να καταθέσει ένα στεφάνι τού απαγορεύτηκε» ανέφερε ο πρόεδρος της "Νίκης" απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ» και προσέθεσε: «Εγώ θα πρότεινα εκεί επάνω να χτίσουμε και ένα εκκλησάκι -όπως κάνουμε εμείς οι Ρωμιοί- θέλετε εφέτος να πάμε μαζί στην Κάλυμνο για να περάσουμε στα Ίμια να καταθέσουμε στεφάνι; Ελάτε; Και τότε εάν πάμε θα με διαψεύσετε επιτόπου ότι δεν μας επιτρέπεται να ανέβουμε στην βραχονησίδα». Σχετικά με τη φρεγάτα "Κίμων" ο κ. Νατσιός αναρωτήθηκε «ισχύει το ενιαίο δόγμα Ελλάδας-Κύπρου; Και εάν ισχύει η νέα αυτή φρεγάτα θα πάει στην Κύπρο σε περίπτωση εθνικής περιπέτειας;» προσθέτοντας «άλλωστε τα 6 ν.μ ως "κόκκινη εθνικής γραμμή" για τα οποία μας μιλάει συνέχεια ο κ. Γεραπετρίτης αυτό δεν είναι ενδοτισμός;» και μεταξύ άλλων ζήτησε εθνικές πράξεις στα σχολικά βιβλία και τα σχολεία.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης με παρέμβασή του απάντησε στις αναφορές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ σχετικά με τις ευθύνες τής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για τα Ίμια και το "γκριζάρισμα" περιοχών του Αιγαίου. «Με πολύ μεγάλη λύπη ακούω να αναπαράγονται μέσα στη Βουλή αντιλήψεις περί προδοσίας, εθνικών μειοδοτών και μαθημάτων πατριωτισμού» είπε και τόνισε πως «δεν μπορεί κανείς μέσα σε αυτή την αίθουσα να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό κανενός - ειδικά μετά από τριάντα χρόνια από μια στιγμή που μας έχει στιγματίσει όλους, τα Ίμια». Η κυβέρνηση, όμως, υπογράμμισε ο κ. Χρηστίδης «οφείλει να πάρει θέση σε αυτά που ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης για το γκριζάρισμα των Ιμίων» γιατί τα Ίμια «είναι αδιαμφισβήτητα ελληνική επικράτεια και αυτό το έχουν υπερασπιστεί χιλιάδες Έλληνας - και θα πρέπει να ανακαλέσει αυτό το τραγικό που είπε». Προσέθεσε «εύχομαι να μην πάρει έκταση εκτός της επικράτειας, γιατί ο κ. Λαζαρίδης δεν ξέρει τι λέει» καθώς «αυτά τα λεγόμενα δεν θα πρέπει να καταγραφούν ούτε στα Πρακτικά».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, επέμεινε λέγοντας ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ καλό θα ήταν «να έκανε μια αναφορά για όσα έπραξε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εκείνες τις ημέρες των Ιμίων» και προσέθεσε: «Εμείς ως ΝΔ δεν έχουμε ευχαριστήσει τις ΗΠΑ από αυτό εδώ το βήμα. Δεν έχει ρωτήσει ποτέ ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ εάν έχει πρόβλημα να αποσυρθεί η ελληνική σημαία από τη δυτική Ίμια. Γιατί όταν ρώτησε τότε ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, τον τότε Αρχηγό ΓΕΕΘΑ κ. Λυμπέρη (εάν έχει πρόβλημα να αποσυρθεί η ελληνική σημαία) εκείνος του απάντησε πως "έχω" αλλά ο τότε αείμνηστος πρωθυπουργός Κ. Σημίτης του είπε πάρα πολύ καθαρά ότι "είσαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος"».

Και συνέχισε ο κ. Λαζαρίδης: «γι' αυτό σας είπα ότι εκείνες τις μοιραίες μέρες και νύχτες, που έχω ζήσει από κοντά ως στρατιωτικός συντάκτης, το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση Σημίτη, οι υπουργοί Αρσένης και Πάγκαλος ήταν τραγικοί, μοιραίοι και άβουλοι. Και έδωσαν την ευκαιρία -κύριε Χρηστίδη, γιατί προφανώς δεν γνωρίζετε την Ιστορία- στην Τουρκία να μιλάει για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να μας οδηγήσετε στις γαλάζιες Πατρίδες. Έχετε βαρύτατες ευθύνες ως παράταξη» που «οδηγήσατε και τρεις ήρωες πιλότους στον θάνατο γιατί δεν τους έδωσε κανείς ποτέ Κανόνες Εμπλοκής. Μην σηκώνετε λοιπόν το δάκτυλο σε αυτή την παράταξη της ΝΔ». Κατέληξε δε υποστηρίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Σημίτη με την διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης των Ιμίων έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλήσει για γκρίζες ζώνες που, προφανώς και πολύ καθαρά δεν το αποδέχεται η Ελλάδα αυτό. Όμως αυτά που έγιναν έχουν την σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ του Κ. Σημίτη.»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης με νέα παρέμβασή τους είπε: «Δώσαμε στον κ. Λαζαρίδη την ευκαιρία να ζητήσει να σβηστούν από τα Πρακτικά αυτά τα οποία ανέφερε περί γκριζαρίσματος του Αιγαίου, των Ιμίων. Αντιλήψεις που μας είπε και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει, που προσβάλουν διαδοχικές αντιλήψεις οι οποίες ποτέ μα ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ Ανατολών. Ο κ. Λαζαρίδης, όμως προφανώς θέλει να ξεκαθαρίσει τα εσωτερικά της ΝΔ και γι' αυτό τον ακούμε να επιτίθεται σε μια σειρά προσώπων που υπηρέτησαν τις κυβερνήσεις Σημίτη και σήμερα μοιράζεται τα ίδια έδρανα. Εγώ δεν είμαι εδώ σήμερα για να μετατρέψω τέτοια ζητήματα σε θέματα εσωτερικής αντιπαράθεσης και δεν μπορώ να δεχθώ την κομματική πίεση που νιώθει ο κ. Λαζαρίδης να τα κάνει τα πάντα ίσιωμα. Τα εθνικά μας θέματα και όσα συνέβησαν πριν 30 χρόνια στα Ίμια δεν μπορεί να ευτελίσουμε με τον τρόπο που το έκανε ο κ. Λαζαρίδης. Η αντίληψη αυτή είναι αδιανόητη εθνικά και μέχρι το τέλος της ημέρας η κυβέρνηση να βάλει τα πράγματα στην θέση τους. Εμείς εδώ δεν ερχόμαστε να τα βάλουμε όλα στο μέτωπο ενός εθνικού διχασμού ανάμεσα σε προδότες και πατριώτες. Ανάμεσα σε κυβερνήσεις που έδωσαν μάχες για να μπει η Κύπρος στην ΕΕ, όταν κάποιοι είχαν άλλου τύπου σχεδιασμούς».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας σχολιάζοντας τις αναφορές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, τού καταλόγισε «χυδαία γλώσσα, πατριδοκάπηλη και ακροδεξιά ρητορική» και ότι συμπεριφέρεται ως «τιμητής του πατριωτισμού, χαρακτηρίζοντας όλους εμάς εδώ εθνοπροδότες».

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου είπε ότι ο κ. Λαζαρίδης «αναπαρήγαγε πριν λίγο τη γνωστή σε αυτόν πατριδοκάπηλη ρητορεία εκτοξεύοντας χυδαίες κατηγορίες σε πολιτικούς του αντιπάλους» και προσέθεσε: «Πρόκειται για μια στάση που οδηγεί σε πολύ επικίνδυνα νερά τη συζήτηση και δεν μπορεί μια τέτοια διχαστική τάση να δικαιολογηθεί από τους πολιτικούς ή τους κομματικούς ανταγωνισμούς».

