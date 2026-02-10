Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής Ελένη Καραγεωργοπούλου

«Η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη Βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου» αναφέρει στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή της η βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Όπως σημειώνει, «στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση».

Επειτα από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας μειώνεται από έξι σε πέντε βουλευτές. Διατηρεί το «στάτους» του κοινοβουλευτικού κόμματος, ωστόσο διαθέτει πλέον τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως Κοινοβουλευτική Ομάδα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ