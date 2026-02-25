Μητσοτάκης: Με την αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Κήπων θα αποκτήσουμε την είσοδο και την έξοδο προς Τουρκία που μας αξίζει

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη και συνεργάτες του για την πορεία των εργασιών οι οποίες προχωρούν εντός του χρονοδιαγράμματος. Ο προϋπολογισμός του έργου αναβάθμισης και επέκτασης είναι 13 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών με επισπεύδουσα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
Με το έργο αναβάθμισης και επέκτασης θα γίνει ο διαχωρισμός της επιβατικής από την εμπορική διέλευση. Θα δημιουργηθεί μία επιπλέον λωρίδα τελωνειακού ελέγχου και θα κατασκευαστούν κτίριο κτηνιατρικού ελέγχου, κτίριο φυτουγειονομικού ελέγχου, κτίριο X-RAY, κτίριο Narc Control, οικισμός σκύλων εργασίας και ISOBOX τελωνειακών ελέγχων.
Παρόντες στην επίσκεψη ήταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι υφυπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, οι βουλευτές Τάσος Δημοσχάκης, Σταύρος Κελέτσης, ο γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, η συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Έλενα Σώκου, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, καθώς και ο διευθυντής του Τελωνείου Κήπων Χρήστος Νάκος
Πριν από το εργοτάξιο, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το στρατιωτικό φυλάκιο της Γέφυρας Κήπων, συνομίλησε με τους αξιωματικούς και υπενθύμισε ότι ήταν τέτοια εποχή, Καθαρά Δευτέρα του 2020, όταν η Ελλάδα δέχτηκε την επίθεση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, κατά μήκος του ποταμού Εβρου. Δήλωσε υπερήφανος για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα απέκρουσε αυτή την επίθεση και τους χειρισμούς που έγιναν τότε και σημείωσε: «Βέβαια από τότε πάρα πολλά άλλαξαν, με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τη φύλαξη των συνόρων».