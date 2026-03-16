ΠΑΣΟΚ: Ανάσα η συμμετοχή 150.000 μελών στις εκλογές (βίντεο)

Περισσότερα από 150.000 μέλη συμμετείχαν στις εκλογές συνέδρων, γεγονός που έδωσε ώθηση και αισιοδοξία στο ΠΑΣΟΚ μετά από μια περίοδο αναταραχής, εν όψει του συνεδρίου.

Η πλευρά Ανδρουλάκη αναμένεται να έχει ισχυρή κυριαρχία (περίπου 60%), ενώ δυναμική αναμένεται να έχουν και άλλοι, όπως ο Δούκας, ο Γερουλάνος και η Διαμαντοπούλου.

Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου στέλνει μήνυμα αποτροπής εσωτερικών εντάσεων, αλλά η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από το κλίμα και τις τοποθετήσεις στο συνέδριο.

Η συζήτηση για τη διεύρυνση του κόμματος και η στασιμότητα των ποσοστών αναμένεται να επηρεάσουν το κλίμα στο συνέδριο, καθώς ξεκινά μια μακρά προεκλογική περίοδος.

Στη Χαριλάου Τρικούπη μιλούν για ένα θετικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής του κόμματος που αποτυπώθηκε από την υψηλή συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων.

Συμμετοχή 150.000 μελών στις εκλογές συνέδρων

Με βάση τα δεδομένα που παρατέθηκαν η συμμετοχή των μελών του κόμματος ξεπέρασε τις 150.000. Εικόνα που έδωσε αισιοδοξία μετά από μια μακρά περίοδο διαρκών αναταράξεων και εσωστρέφειας που φτάνει λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο. Όπως σημειώνουν στελέχη της ηγετικής ομάδας του κόμματος, η συμμετοχή αυτή δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με ρίζες στην κοινωνία και με παράδοση στις δημοκρατικές διαδικασίες. Οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι σε αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία προ μηνών στη Νέα Δημοκρατία είχαν προσέλθει 122.000 μέλη για να ψηφίσουν. Συνολικά οι υποψήφιοι για το συνέδριο ήταν 5.700 και εκλέχθηκαν 3.800. Ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός καταγράφηκε στο λεκανοπέδιο με τον αριθμό των υποψηφιοτήτων να είναι υπερδιπλάσιος από τις θέσεις που αντιστοιχούν στην Αττική στο συνέδριο.

Πάνω από το 60% των συνέδρων θα έχει η πλευρά Ανδρουλάκη

Στο επίπεδο των συσχετισμών ενόψει του συνεδρίου στις 27-29 Μαρτίου η κυριαρχία του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ξεκάθαρη, με έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να εκτιμούν ότι η προεδρική πλευρά θα ελέγχει σε ποσοστά κοντά στο 60% το σώμα των συνέδρων. Ισχυρό αποτύπωμα αναμένεται να έχουν επίσης ο Χάρης Δούκας, που αντλεί δυναμική από το ψήφισμα που θα προτείνει υπέρ της δέσμευσης για αποκλεισμό της συνεργασίας με τη ΝΔ, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό οργανωτικό δίκτυο, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου αναμένεται να έχει ενισχύσεις και από την πλευρά Ανδρουλάκη.

Μήνυμα αποτροπής νέων εντάσεων η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον απόηχο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου, θέλει να περάσει ένα αποτρεπτικό μήνυμα στο εσωτερικό, κατά της εσωστρέφειας. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της απόφασής του θα κριθεί από το κλίμα του συνεδρίου και από τις τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών του κόμματος σε αυτό, καθώς στην πλειονότητά τους τοποθετήθηκαν κατά της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου. Το μέτωπο των κορυφαίων που δημιουργήθηκε δεν πέρασε απαρατήρητο από τη Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο εκτιμούν ότι οι αντιδράσεις δεν ήταν συντονισμένες και δεν θα υπάρξει αντίστοιχη συμπόρευση στις συνεδριακές διαδικασίες.

Η στάσιμη «βελόνα» των ποσοστών και η διεύρυνση θα κρίνουν το κλίμα στο συνέδριο

Αιτία εντάσεων πέρα από τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου ήταν η διαδικασία της διεύρυνσης με πρόσωπα όπως αυτό του Θεοδόση Πελεγρίνη. Σε αυτό το πεδίο έγινε, επίσης, προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του επικεφαλής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης Κώστα Σκανδαλίδη με την Άννα Διαμαντοπούλου. Η κύρια αντίδραση ήρθε από τη δική της πλευρά, καθώς ο Θεοδόσης Πελεγρίνης είχε εκφραστεί άκρως επιθετικά κατά του νόμου Διαμαντοπούλου. Το γεγονός ότι ο Κώστας Σκανδαλίδης άφησε αιχμές κατά του Χάρη Δούκα και της Άννας Διαμαντοπούλου για την κριτική τους στη διεύρυνση δείχνει ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν νέα εσωκομματικά πυρά ειδικά για περιπτώσεις ένταξης εν ενεργεία βουλευτών. Σε κάθε περίπτωση, η «βελόνα» των ποσοστών θα κρίνει το κλίμα, αναμένεται να συζητηθεί ιδιαίτερα η στασιμότητα, αφού μετά το συνέδριο ξεκινά άτυπα μια μακρά προεκλογική περίοδος.

Πηγή: www.iefimerida.gr