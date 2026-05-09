Γαρμπή και Σχοινάς τον Ιούνιο στην Καλαμάτα

Στην Καλαμάτα, η οποία θα είναι ο πρώτος σταθμός τους, θα εμφανιστούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο. Μετά τις κοινές sold out εμφανίσεις τους στη νυχτερινή Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι δύο καταξιωμένοι και δημοφιλείς καλλιτέχνες ταξιδεύουν σε πόλεις της Ελλάδας για να βρεθούν κοντά στο κοινό τους. Στο «Μ’ Εσένα Μόνο tour» η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για συναυλίες γεμάτες από την εκρηκτική τους χημεία, τις διαχρονικές τους επιτυχίες, τα καινούργια τους τραγούδια κι ένα αφιέρωμα σε κλασικά λαϊκά τραγούδια που τα έχουμε όλοι μας αγαπήσει. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.